Bị bạn chụp ảnh khỏa thân khi đang tắm nhưng không chịu xóa, tức giận người đàn ông có hành động chẳng thể ngờ

Thế giới 21/10/2021 08:54

Sau khi bị bạn chụp ảnh khỏa thân nhưng nhất định không chịu xóa, trong lúc tức giận người đàn ông đã gây ra vụ án kinh hoàng.

Theo 163, trong một vụ án kinh hoàng xảy ra ở Ghana, James Abeiku 28 tuổi đã bị bạn của mình lừa chụp ảnh khỏa thân trong nhà tắm. Abeiku nhiều lần yêu cầu người bạn này xóa ảnh nhưng đối phương lên tục từ chối và đe dọa sẽ cho bạn gái xem. Vì quá tức giận, Abeiku đã dùng dao chặt đứt bộ phận sinh dục của đối phương.

Nguồn tin này cho hay, sự việc xảy ra vào ngày 16/10, Abeiku đến nhà bạn thân John Kwesi để tắm. Khi đang tắm được một nửa thì Abeiku nghe tiếng bạn thân la hét gọi mình mau chóng ra ngoài. Càng nghe càng thấy sợ, Abeiku đã chạy ra khỏi nhà tắm mà không mặc đồ, chẳng thể ngờ lại bị người bạn này chụp ảnh khỏa thân. Abeiku vô cùng bất mãn và yêu cầu người bạn này xóa ảnh đi nhưng John lại nhất định không chịu xóa.

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 Bị bạn thân lừa chụp ảnh khỏa thân, Abeiku đã cắt phăng bộ phận sinh dục của John - Ảnh minh họa: Internet

Tối ngày hôm đó, Abeiku và John lại gặp mặt, Abeiku một lần nữa yêu cầu John xóa ảnh nhưng lại bị  từ chối, John còn đe dọa sẽ phát tán những hình ảnh này. Hai người nảy sinh mâu thuẫn, không chịu nổi sự sỉ nhục và khiêu khích, Abeiku tức giận dùng dao đâm vào đùi bạn mình rồi chặt đứt bộ phận sinh dục của John. Trong khi John nằm dưới đất la hét vì đau thì Abeiku cầm điện thoại lên và bấm nút xóa.

Cảnh sát địa phương cũng đã xác nhận vụ việc và cho biết thêm, Abeiku đã bị cảnh sát bắt trong khi John hiện nay vẫn đang ở bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

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Từ khóa:   sự sỉ nhục tình trạng nguy kịch nảy sinh mâu thuẫn

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