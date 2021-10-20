Không hài lòng với cuộc hôn nhân của con gái, người đàn ông phóng hỏa sát hại 7 người thân

Thế giới 20/10/2021 17:21

Một người đàn ông đã phóng hỏa giết chết hai cô con gái và 4 người cháu vì không hài lòng với cuộc hôn nhân của con gái.

Theo Reuter, một người đàn ông Pakistan bị tình nghi phóng hỏa đốt nhà khiến 7 người trong gia đình tử vong. Các nạn nhân gồm hai cô con gái người đàn ông này, chồng của một trong hai người và 4 đứa cháu.

Nguồn tin này cho hay, người đàn ông này tên là Manzoor Hussain. Cảnh sát địa phương cho biết, Bibi – con gái của Hussain đã kết hôn với một người đàn ông tên Mehboob Ahmed cách đây khoảng một năm rưỡi. Điều này trái với mong muốn của Hussain.

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 Người đàn ông nhẫn tâm phóng hỏa đốt nhà khiến 7 người thân của mình tử vong

Theo báo cáo, do không hài lòng với cuộc hôn nhân của Bibi, Hussain đã phóng hỏa đốt nhà. Ngôi nhà này gia đình Bibi và gia đình một người con gái khác của Hussain là Mai cùng chung sống với nhau. Chồng của Bibi đã nói với cảnh sát rằng, anh ấy không có ở nhà khi sự việc xảy ra. Khi đi làm về anh đã phát hiện đám cháy, Ahmed nói rằng cậu con trai 4 tháng tuổi của anh và 3 đứa con của Mai cũng đã qua đời trong đám cháy.

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