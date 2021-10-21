Cặp đôi bỏ trốn ngồi trong chiếc nồi siêu to đến nơi tổ chức đám cưới trong cơn lũ

Một cặp đôi đã ngồi trong chiếc nồi khổng lồ đến địa điểm tổ chức hôn lễ bất chấp tình trạng lũ lụt và sạt lở đất đang xảy ra nghiêm trọng ở miền nam Ấn Độ.

Theo thông tin được đăng tải trên Baijahao, bất chấp lũ quét và sạt lở đất đang diễn ra rất nghiêm trọng ở miền nam Ấn Độ, một cặp đôi đã quyết định tổ chức đám cưới vào ngày 18/10 vừa qua. Do ảnh hưởng của mưa lũ, cặp đôi đã ngồi trong một chiếc nồi to đến nơi tổ chức đám cưới và nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.

Cặp đôi ngồi trong chiếc nồi khổng lồ đến nơi tổ chức đám cưới

Một đoạn video đăng tải trên mạng mới đây cho thấy, chú rể Akash Kujumon và cô dâu A. Aishwarya ngồi trong một chiếc nồi lớn để đến địa điểm tổ chức hôn lễ. Ngày 19/10, chú rể 26 tuổi chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng, do không có thuyền nên những người bạn của anh đã tìm được chiếc nồi siêu to này cho cặp đôi đến địa điểm tổ chức hôn lễ. Được biết cặp đôi ngồi trong chiếc “thuyền” đặc biệt này ít nhất 20 phút mới đến được nơi cần đến.

Do gia đình nhà gái phản đối mối quan hệ nên cặp đôi đã rủ nhau bỏ trốn

Được biết, chú rể Kujumon làm công việc dọn dẹp, anh gặp nữ y tá 22 tuổi Aishwarya lần đầu tiên tại bệnh viện vào cuối năm ngoái và chính thức công khai mối quan hệ vào tháng 2 năm nay. Vậy nhưng do sự khác biệt về đẳng cấp nên gia đình của Aishwaya đã không chấp thuận mối quan hệ của hai người. Đối mặt với vấn đề này, cả hai đã rủ nhau bỏ trốn. Gia đình của Aishwarya đã báo cảnh sát nhưng các cơ quan chức năng ủng hộ hành động của cặp đôi vì cả hai đều là những người trưởng thành.

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