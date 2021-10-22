Người đàn ông 30 tuổi bị khỉ dùng gạch tấn công dẫn đến tử vong

Thế giới 22/10/2021 10:21

Một sự việc đau lòng xảy ra ở Ấn Độ khi một người đàn ông bị đàn khỉ ném gạch đá vào đầu dẫn đến tử vong.

Gần đây một vụ “khỉ giết người” đã xảy ra tại Ấn Độ và nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng nước này. Một người đàn ông 30 tuổi vô tình bị khỉ ném gạch tấn công khi đang đi trên đường và đã tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện.

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 Người đàn ông 30 tuổi bị đàn khỉ ném gạch vào đầu dẫn đến tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin trên Daily Mail vào ngày 20/10, cảnh sát Ấn Độ cho biết một đàn khỉ đã ném gạch vào người đàn ông 30 tuổi từ trên một ngôi nhà. Sau khi bị trúng gạch, người đàn ông đã ngã gục ngay tại chỗ. Theo điều tra của cơ quan công an, chủ nhân của ngôi nhà đã đặt hai viên gạch trên bồn nước để ngăn đàn khỉ làm hư bồn nước. Vậy nhưng chẳng thể ngờ, đàn khỉ đã lấy những viên gạch này tấn công khiến người đàn ông 30 tuổi tử vong.

Được biết đây không phải là trường hợp đầu tiên bị khỉ tấn công ở Ấn Độ, vào đầu tháng trước một người phụ nữ 50 tuổi cũng đã bị một đàn khỉ tấn công trong sân nhà gây thương tích nghiêm trọng.

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