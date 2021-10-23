Người đàn ông 45 tuổi không dám yêu đương, kết hôn vì một bí mật cất giấu 18 năm

Suốt 18 năm qua, Vương không dám yêu ai và cũng không kết hôn vì luôn lo sợ một bí mật sẽ bị phơi bày.

Trưa ngày 15/8/2003 công an Hoàng Phố, Quảng Châu đã nhận được điện thoại của quần chúng, một người phụ nữ được cho là đã chết trong căn nhà cho thuê. Sau khi nhận được cuộc gọi, cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường và phát hiện một phụ nữ trẻ đã bị giết. Nạn nhân nằm sõng soài giữa phòng, có dấu hiệu đánh nhau ở hiện trường vụ án.

Suốt 18 năm, cảnh sát vẫn chưa thể tìm ra kẻ sát nhân

Sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát Hoàng Phố đã nhanh chóng thành lập một đội điều tra thảm án. Cảnh sát tìm hiểu những người liên quan và thu thập các bằng chứng. Mặc dù hàng loạt các phương pháp điều tra được áp dụng nhưng do điều kiện lúc bấy giờ còn hạn chết, kẻ sát nhân vẫn chưa được tìm ra.

Suốt 18 năm sau đó, cảnh sát Hoàng phố không ngừng điều tra vụ án này. Mới đây, cảnh sát Hoàng Phố nhận được thông tin người đàn ông họ Uông đang bị bắt tại Vũ Hán có liên quan đến vụ án mạng 18 năm trước. Họ lập tức đến Vũ Hán tiến hành điều tra.

Vào ngày 16/9, cảnh sát vào trại tạm giam để thẩm vấn Uông. Đối diện với cảnh sát Hoàng Phố, Uông một mực phủ nhận: “Tôi không biết chuyện đó, tôi không giết cô ấy”. Trước sự chống trả ngoan cố của Uông, phía cảnh sát đã đưa ra các bằng chứng khiến hắn không thể phủ nhận. Cuối cùng hắn cũng thú nhận về vụ giết người ở Hoàng Phố, Quảng Châu 18 năm trước.

Uông thú nhận, trong suốt thời gian bỏ trốn, hắn không dám yêu đương hay kết hôn vì sợ một ngày nào đó sẽ bị bắt giữ

Vào đêm ngày 14/8/2003, Uông và người phụ nữ họ Lưu cãi nhau trong căn nhà cho thuê vì vấn đề tiền bạc, anh ta dùng dây siết cổ Lưu đến chết. Sau đó Uông chuyển đến Phật Sơn, Thâm Quyến và những nơi khác để ẩn náu. Cuối cùng Uông trở về quê nhà Vũ Hán để làm việc.

Sau khi thú nhận hành vi của mình Uông thổ lộ: “18 năm rồi tôi rất hối hận và lo sợ. Tôi đã 45 tuổi rồi nhưng không dám yêu đương và kết hôn vì tôi sợ một ngày nào đó sẽ bị bắt”.

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