Phải nhập viện vì sỏi thận, 4 tháng sau người đàn ông qua đời vì đã bị cắt một quả thận

Thế giới 24/10/2021 17:07

Một người đàn ông đã qua đời sau 4 tháng nhập viện để điều trị sỏi thận, nguyên nhân dẫn đến cái chết được cho là bác sĩ đã cắt một quả thận của bệnh nhân.

Theo 163, vụ việc này xảy ra ở bang Gujarat của Ấn Độ. Vào tháng 5/2011 một người đàn ông ở Kheda bị chứng khó tiểu và đau lưng, sau đó người này đã đến bệnh viện đa khoa KMD ở quận Mahisagar để điều trị. Các bác sĩ phát hiện ra có một viên sỏi có kích thước 1.5cm ở thận trái của bệnh nhân, khi đó phía bệnh viện đã khuyên người đàn ông này đến điều trị ở một bệnh viện khác nhưng cuối cùng anh ta không đồng ý chuyển viện. Đến ngày 3/9/2011 người đàn ông này đã tiến hành phẫu thuật tại bệnh viện này.

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 Sau 4 tháng phẫu thuật sỏi thận, người đàn ông đã qua đời vì bác sĩ cắt một bên thận

Người nhà bệnh nhân cho biết, sau ca phẫu thuật bác sĩ nói rằng không lấy sỏi ra mà đã cắt toàn bộ thận trái. Họ cũng nhấn mạnh đây là quyết định đúng đắn nhất cho bệnh nhân, tuy nhiên sức khỏe của người đàn ông này sa sút nhanh chóng sau đó. Mặc dù được chuyển ngay đến bệnh viện chuyên khoa khác để điều trị nhưng bệnh nhân đã qua đời vào ngày 8/1/2012.

Sau khi sự việc xảy ra, bệnh viện và công ty bảo hiểm đều trốn tránh trách nhiệm nên vợ của nạn nhân quyết định khởi kiện ra tòa. Sau 10 năm, bản án cuối cùng cũng được tòa tuyên bố. Theo đó, bác sĩ, bệnh viện và công ty bảo hiểm đều phải chịu trách nhiệm về vụ việc và phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 1.123 triệu rupee (khoảng 340 triệu đồng).

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