Khủng khiếp: Sau một năm thuê phòng, cô gái trẻ vô tình tìm thấy chiếc camera được gắn đối diện với đầu giường

Một cô gái trẻ đã vô tình phát hiện chiếc camera được gắn trong tường đối diện đầu giường phòng ngủ sau một năm thuê phòng.

Hiện nay thời đại công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng, chính vì vậy việc bảo vệ quyền riêng tư luôn rất kém. Mới đây một cô gái ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã tìm thấy một chiếc camera được giấu kín sau một năm thuê nhà. Được biết chiếc camera giấu kín này đã nhắm vào chiếc giường ngủ của cô gái. Ngay sau đó cô gái trẻ đã báo cảnh sát về vấn đề này.

Tiểu Vân vô tình phát hiện chiếc camera được giấu kín trong bức tường

Theo Sina, mới đây cô gái trẻ sinh năm 1990 ở Thành Đô tên là Tiểu Vân đã báo với cảnh sát rằng, cô vô tình phát hiện một chiếc camera giấu kín được đặt ngay đối diện giường ngủ trong căn nhà cô thuê một năm nay. Sự việc này khiến cô mất ngủ suốt thời gian qua.

Tiểu Vân cho biết, cô phát hiện có thứ gì đó liên tục nhấp nháy trên bức tường. Sau khi phá bỏ bức tường, cô gái trẻ này đã tìm thấy một chiếc camera được giấu kín bên trong. Một người thợ điện cho biết chiếc camera được tìm thấy trong nhà của Tiểu Vân luôn được bật nguồn. Chiếc camera hướng về phía đầu giường của cô gái.

Vụ việc này khiến Tiểu Vân luôn cảm thấy bất an

Tiểu Vân cho biết căn nhà này cô thuê cùng một người bạn tên Tiểu Đóa từ tháng 5 năm ngoái. Sau khi thuê căn nhà này, trong phòng chỉ có hai người nên cả hai đều không phòng bị, quyền riêng tư cá nhân đã bị đe dọa. Chủ nhà cũng không biết tại sao trong phòng lại gắn camera. Hiện tại phía cảnh sát đã vào cuộc điều tra nguồn gốc của chiếc camera này.

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