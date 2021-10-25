Khủng khiếp: Sau một năm thuê phòng, cô gái trẻ vô tình tìm thấy chiếc camera được gắn đối diện với đầu giường

Thế giới 25/10/2021 09:25

Một cô gái trẻ đã vô tình phát hiện chiếc camera được gắn trong tường đối diện đầu giường phòng ngủ sau một năm thuê phòng.

Hiện nay thời đại công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng, chính vì vậy việc bảo vệ quyền riêng tư luôn rất kém. Mới đây một cô gái ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã tìm thấy một chiếc camera được giấu kín sau một năm thuê nhà. Được biết chiếc camera giấu kín này đã nhắm vào chiếc giường ngủ của cô gái. Ngay sau đó cô gái trẻ đã báo cảnh sát về vấn đề này.

camera giau kin 1
 Tiểu Vân vô tình phát hiện chiếc camera được giấu kín trong bức tường

Theo Sina, mới đây cô gái trẻ sinh năm 1990 ở Thành Đô tên là Tiểu Vân đã báo với cảnh sát rằng, cô vô tình phát hiện một chiếc camera giấu kín được đặt ngay đối diện giường ngủ trong căn nhà cô thuê một năm nay. Sự việc này khiến cô mất ngủ suốt thời gian qua.

Tiểu Vân cho biết, cô phát hiện có thứ gì đó liên tục nhấp nháy trên bức tường. Sau khi phá bỏ bức tường, cô gái trẻ này đã tìm thấy một chiếc camera được giấu kín bên trong. Một người thợ điện cho biết chiếc camera được tìm thấy trong nhà của Tiểu Vân luôn được bật nguồn. Chiếc camera hướng về phía đầu giường của cô gái.

camera giau kin 3
 Vụ việc này khiến Tiểu Vân luôn cảm thấy bất an

Tiểu Vân cho biết căn nhà này cô thuê cùng một người bạn tên Tiểu Đóa từ tháng 5 năm ngoái. Sau khi thuê căn nhà này, trong phòng chỉ có hai người nên cả hai đều không phòng bị, quyền riêng tư cá nhân đã bị đe dọa. Chủ nhà cũng không biết tại sao trong phòng lại gắn camera. Hiện tại phía cảnh sát đã vào cuộc điều tra nguồn gốc của chiếc camera này.

Nghi ngờ vợ ngoại tình, người đàn ông ngâm quần lót của vợ vào thuốc trừ sâu và cái kết đắng lòng

Nghi ngờ vợ ngoại tình, người đàn ông ngâm quần lót của vợ vào thuốc trừ sâu và cái kết đắng lòng

Do nghi ngờ vợ ngoại tình, một người đàn ông đã ngâm quần lót của vợ vào thuốc trừ sâu dẫn đến hậu quả đắng lòng.

Xem thêm
Từ khóa:   quyền riêng tư báo cảnh sát camera giấu kín

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 2 giờ 4 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 34 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 2 giờ 56 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 3 giờ 14 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 3 giờ 34 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích