Một người mẹ Ấn Độ đã ra tay sát hại con gái 3 tháng tuổi của mình rồi sau đó ép cậu con trai 13 tuổi ném xác bé gái xuống sông.

Theo 163, mới đây tại khu vực Yerawada, Pune, Ấn Độ, một người mẹ độc ác đã nhẫn tâm bóp cổ cô con gái 3 tháng tuổi của mình, sau đó người này bắt cậu con trai 13 tuổi ném xác em gái xuống sông. Hiện tại, cảnh sát đã bắt giữ người mẹ tên Pallavi Bhonge và cậu con trai 13 tuổi của cô ta.

Người mẹ độc ác đã ra tay sát hại đứa con gái 3 tháng tuổi của mình

Trong lúc điều tra sơ bộ, cảnh sát phát hiện ra rằng người phụ nữ này vốn là cư dân của Buldhana, cô ta có quan hệ bất chính với một con bạc ở vùng núi Nuksan. Một nguồn tin cho biết, người phụ nữ này đã ly thân với chồng. Những người hàng xóm đều biết chuyện cô có thai sau khi qua lại với người đàn ông kia. Được biết, 3 tháng trước, người mẹ độc ác này đã hạ sinh một bé gái.

Sau khi sát hại con gái 3 tháng tuổi, người phụ nữ đã bảo cậu con trai 13 tuổi ném xác em gái xuống một con sông cách xa nhà. Khi bị xét hỏi, cậu con trai 13 tuổi đã khai nhận hành vi phạm tội và đưa cảnh sát đến hiện trường. Tại đây, cảnh sát đã tìm thấy chiếc túi và thi thể của bé gái bị chôn vùi dưới lớp đá.

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