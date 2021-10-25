Thiếu nữ 17 tuổi bị chị gái ép bán dâm, sau khi chống cự cô đã bị 2 người tình của chị gái ra tay sát hại

Thế giới 25/10/2021 17:34

Chị gái và những người tình của mình đã dùng mọi cách để ép thiếu nữ 17 tuổi bán dâm nhưng gặp phải sự chống cự kịch liệt của nạn nhân.

Theo 163, cách đây 7 tháng, một thiếu nữ 17 tuổi ở Ấn Độ bị chính chị gái ép bán dâm. Sau khi chống cự, nạn nhân đã bị hai người tình của chị gái mình giết chết. Mới đây, thi thể của cô gái 17 tuổi đã tìm thấy trước sự chứng kiến của thẩm phán.

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 Thiếu nữ 17 tuổi đã bị chị gái và những người tình của chị sát hại dã man - Ảnh minh họa: Internet

Thiếu nữ 17 tuổi này bị chị gái Rakhi Devi 30 tuổi, Rupa Devi 25 tuổi, anh rể Dhananjay Aggarwal 30 tuổi và hai người tình của chị gái là Pratap Kumar Singh và Nitish sát hại. Hiện tại tất cả các bị cáo đã bị bắt, ngoại trừ Nitish đang bị truy bắt. Thi thể của nạn nhân đã được đưa đi khám nghiệm tử thi, kết quả cho thấy, người chết bị chấn thương vùng đầu, tuy nhiên chị gái của nạn nhân lại cho biết em gái mình tự tử.

Cảnh sát địa phương cho biết, nạn nhân là con thứ 4 trong gia đình có 5 chị em gái. Cô sống với chị gái Rakhi – người đã tham gia vào đường dây mua bán dâm. Rakhi và Dhananjay đã ép cô em gái 17 tuổi bán dâm. Họ thường đưa cô đến những nơi cô không mong muốn. Nạn nhân quen biết với một chàng trai và muốn kết hôn với người này nhưng Rakhi phản đối. Điều đáng nói hai người tình của Rakhi là Pratap và Nitish đều rất quan tâm đến thiếu nữ 17 tuổi này.

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 Chị gái của nạn nhân muốn cô bán dâm nhưng nạn nhân không đồng ý - Ảnh minh họa: Internet

Hai ngày trước khi xảy ra án mạng, Pratap đến nhà của Rakhi, theo kế hoạch Pratap đã cưỡng hiếp nạn nhân trong khi Rakhi cố ý tránh mặt. Sau đó họ đã ra tay giết hại và phi tang xác cô gái 17 tuổi.

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Từ khóa:   phi tang mua bán dâm khám nghiệm tử thi

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