Người đàn ông 40 tuổi đã đầu độc vị hôn thê 28 tuổi của mình một tuần trước khi kết hôn bằng thủ đoạn thâm độc.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, một người đàn ông 40 tuổi tên Navninderpreetpal đã đầu độc vị hôn thê 28 tuổi Chupinderpal Kaur một tuần trước lễ cưới. Không chỉ vậy, có thông tin cho rằng, người vợ đầu 39 tuổi Sukhdeep của bị cáo cũng bị giết theo cách tương tự.

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Được biết Navninderpreetpal và Chupinderpal Kaur ban đầu dự kiến kết hôn vào ngày 20/10. Vậy nhưng sau khi Chupinderpal Kaur tình cờ phát hiện chồng sắp cưới của mình đã kết hôn với một người phụ nữ khác thì Navninderpreetpal đã ra tay giết hại cô một cách dã man. Navninderpreetpal mang về nhà một loại khí độc và nói dối nạn nhân rằng, hít khí này mỗi ngày sẽ làm cô rạng rỡ hơn trong ngày cưới.

Sau khi Chupinderpal Kaur bị đầu độc và tử vong, Navninderpreetpal đã đào một cái hố sâu 1.2 mét trong phòng ngủ của mình rồi chôn xác vợ sắp cưới xuống hố. Sau đó người đàn ông này xếp gạch lên và đặt một chiếc ghế lên trên hố. Được biết, khi hẹn hò với Chupinderpal Kaur, Navninderpreetpal đã không tiết lộ tình trạng hôn nhân của mình.

Người đàn ông này đã ra tay giết hại vị hôn thê của mình trước lễ kết hôn một tuần - Ảnh minh họa: Internet

Điều đáng nói đây không phải lần đầu tiên Navninderpreetpal ra tay với vợ. Vào tháng 2/2018, Navninderpreetpal kết hôn với người vợ đầu tiên của mình là Sukhdeep. Hai người sống tuy nghèo khó nhưng có thể nói là hạnh phúc. Vậy nhưng sau đó, người đàn ông này đã bí mật qua lại với một người phụ nữ khác. Khi biết được điều này người vợ đầu tiên vô cùng tức giận, hai người thường xuyên cãi vã, lúc này Sukhdeep đã mang thai. Sau đó Navninderpreetpal cũng mang về nhà loại khí độc này và nói với vợ rằng, hít mỗi ngày sẽ tốt cho thai nhi. Vậy nhưng sau đó Sukhdeep đã tử vong.

Cảnh sát cho biết, Navninderpreetpal đã nói với bố mẹ Sukhdeep rằng cô chết vì đau tim và gia đình cô đã tin vào điều này sau đó hỏa thiêu thi thể nạn nhân. Được biết, loại khí mà Navninderpreetpal đầu độc hai người phụ nữ chính là nitơ.

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