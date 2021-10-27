Nữ sinh đứng ở bên lề đường suốt một ngày trời chỉ với mong muốn quay trở về bên người yêu cũ

Thế giới 27/10/2021 12:08

Để hàn gắn mối quan hệ với người yêu cũ, một nữ sinh đã đứng bên lề đường cả một ngày trời và nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.

Theo 163, mới đây một đoạn video tại khuôn viên một trường đại học ở Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc được đăng tải và nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng nước này. Một cô gái đứng đợi ở bên lề đường từ sáng sớm đến khi trời tối chỉ vì muốn nhận được phản hồi của người yêu cũ về vấn đề tái hợp.

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 Cô gái đứng bên lề đường từ sáng sớm đến khi trời tối chỉ với mong muốn được quay trở lại với người yêu cũ

Được biết sự việc xảy ra vào ngày 14/10/2021 tại một trường đại học ở Quảng Tây. Cô nữ sinh đứng ở ngã tư đường một ngày trời để chờ đợi một chàng trai và mong muốn quay lại bên người yêu cũ. Nguồn tin này cũng cho hay, cô gái này đã đề nghị chia tay trước, sau một thời gian cô cảm thấy mình vẫn còn tình cảm với chàng trai kia nên đã đứng ở ngã tư đường một ngày trời để năn nỉ được tái hợp với bạn trai cũ. Vậy nhưng đến lúc này, chàng trai đã vượt qua được nỗi đau trước đây, anh cảm thấy không cần thiết phải tái hợp nên chưa đồng ý lời đề nghị của cô gái. Chính vì vậy cô gái này đã đứng bên lề đường suốt một ngày trời để năn nỉ chàng trai quay trở lại.

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 Hành động của cô gái nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung

Nhìn thấy cảnh tượng này, nhiều người nhận xét, cô gái kia có cần thiết phải làm như vậy không. Vậy nhưng cũng có ý kiến cho rằng, đây là lựa chọn riêng của cô gái, người ngoài cuộc không nên phán xét và cũng nên tôn trọng quyết định của cô gái này.

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Từ khóa:   cộng đồng mạng bạn trai cũ ngã tư đường

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