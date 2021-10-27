Một cậu bé 15 tuổi đã cố gắng cưỡng hiếp một sinh viên đại học 21 tuổi nhưng không thành và sau đó phải nhận cái kết đắng.

Theo 163, một cậu bé 15 tuổi đến từ Ấn Độ đã bị bắt vào ngày 26/10 khi cố gắng cưỡng hiếp một nữ sinh đại học 21 tuổi ở bang Kerala. Cảnh sát địa phương cho biết, cậu bé này đã bị bắt sau khi phía cảnh sát xem được đoạn camera giám sát của một số ngôi nhà trong khu vực.

Cô gái 21 tuổi đã cố gắng thoát khỏi âm mưu cưỡng hiếp của cậu bé 15 tuổi

Được biết, cậu bé chưa có tiền án tiền sự, nạn nhân cũng nói rằng trước đây bị cáo chưa từng quấy rối cô. Vậy nhưng bố mẹ bị cáo cho biết, cậu bé thường xem một số phim kinh dị và phim người lớn. Nạn nhân đã thoát khỏi âm mưu cưỡng hiếp của cậu bé 15 tuổi sau khi chống cự quyết liệt. Cậu bé này cũng bị thương nhẹ, khi về nhà bố mẹ hỏi về nguồn gốc của các vết thương thì cậu bé cho biết bị chó hoang đuổi theo rồi sau đó ngã xuống mương.

Sau khi cảnh sát đến nhà để thẩm vẫn thì cậu bé mới thừa nhận rằng mình bị thương trong vụ tấn công tình dục cô gái 21 tuổi. Khi vội vàng bỏ trốn khỏi hiện trường, cậu bé đã để quên đôi dép ở đó. Được biết, bị cáo đã dùng đá đập vào đầu, trói tay nạn nhân nhưng cô gái đã cố gắng trốn thoát. Cảnh sát tiết lộ thêm, cậu bé 15 tuổi này là một nhà vô địch Judo của khu vực.

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