Sợ tình hình dịch bệnh ở quê nhà, người đàn ông ăn ngủ ở sân bay suốt ba tháng trời mới bị phát hiện

Thế giới 29/10/2021 12:26

Một người đàn ông đã trốn ở sân bay Chicago vì sợ tình hình dịch bệnh COVID-19 tại quê nhà suốt ba tháng trời mới bị phát hiện.

Sáu năm trước, Singh từ Ấn Độ đến Hoa Kỳ để học thạc sĩ, sau khi tốt nghiệp vào năm 2019 Singh không tìm được việc làm nên đã đến nhà một người bạn để chăm sóc bố của người bạn này để đổi lấy tiền ăn.

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 Singh đến Mỹ học thạc sĩ nhưng sau khi tốt nghiệp lại không thể tìm được việc làm ở đây

Đến tháng 10 năm ngoái, thị thực của Singh sắp hết hạn, anh phải rời khỏi Hoa Kỳ trở về Ấn Độ. Vào ngày 20/10 năm ngoái, Singh mua vé chuẩn bị trở về quê nhà Ấn Độ. Tuy nhiên sau khi vượt qua kiểm tra an ninh, Singh kiểm tra tình hình dịch COVID-19 tại Ấn Độ và đã thay đổi quyết định.

Singh tin rằng nếu quay lại Ấn Độ vào thời điểm này khả năng cao là anh sẽ bị lây bệnh, nhưng nếu không trở về anh sẽ không có nơi nào để đi trên đất Mỹ. Sau khi suy nghĩ về vấn đề này, Singh đã nảy ra một ý tưởng táo bạo. Anh quyết định ở lại sân bay này, khi buồn ngủ sẽ ngủ tại sân bay, khi đói sẽ mua đồ gì đó để ăn.

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 Vì tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Ấn Độ diễn ra nghiêm trọng, Singh đã trốn ở sân bay Mỹ 3 tháng trời

Vậy nhưng với số tiền ít ỏi của mình, Singh phải đối diện với việc thiếu đồ ăn. Tuy nhiên những điều này đều không gây khó khăn cho anh, là người rất giỏi giao tiếp xã hội, Singh đã nhanh chóng tìm ra giải pháp. Vào các ngày trong tuần, Singh sẽ giả làm khách du lịch và bắt chuyện với những người trong nhà ga, thường là những người theo đạo Phật và đạo Hindu. Anh rất dễ tìm thấy chủ đề chung khi bắt chuyện với họ. Sau khi làm quen, bên kia thường sẵn lòng mời Singh đi ăn tối, vì vậy vấn đề ăn uống của anh đã được giải quyết.

Không chỉ vậy Singh còn lẻn vào phòng của nhân viên lấy trộm quần áo, huy hiệu và tiền sau đó giả làm nhân viên sân bay. Singh nhanh chóng thích ứng với cuộc sống ẩn mình tại sân bay của mình, suốt một thời gian dài, nhân viên sân bay không hề biết sự tồn tại của Singh.

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Sau 3 tháng ẩn náu tại sân bay, Singh đã bị nhân viên sân bay phát hiện

Vào tháng 1/2021, Singh một lần nữa lấy trộm huy hiệu của một nhân viên và ra ngoài đi dạo. Tình cờ hai nhân viên sân bay đã phát hiện ra Singh giả mạo. Vụ việc đã được trình báo công an và Singh đã bị bắt sau đó.

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Từ khóa:   bị lây bệnh thay đổi quyết định giao tiếp xã hội

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