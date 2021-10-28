Dãn man: Người đàn ông đánh chết con gái 2 tuổi của bạn gái chỉ vì nạn nhân đi nhầm giày

Thế giới 28/10/2021 18:47

Một người đàn ông đến từ Texas, Mỹ đã đánh chết con gái 2 tuổi của bạn gái chỉ vì đứa trẻ đi nhầm giày.

Truyền thông địa phương cho biết, Jadin Nunez 27 tuổi đã bị kết án vào tuần trước vì tội đã sát hại Shanna McAlpine vào năm 2019. Công tố viên cho biết, vào tháng 9/2019, khi cảnh sát nhận được một cuộc gọi đã tức tốc đến ngôi nhà mà Nunez và mẹ của bé gái đang sinh sống, họ phát hiện ra bé gái không có bất kỳ phản ứng nào và cơ thể đầy vết bầm tím.

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 Nunez đã ra tay dã man với con gái của người tình

Được biết khi Shanna chuẩn bị đến cửa hàng để chọn đồ cho bữa tiệc sinh nhật của mình, cô bé đã đi nhầm giày và người đàn ông này đã bắt đầu đánh nạn nhân. Đầu tiên, Nunez đấm vào mặt bé gái sau đó ném nạn nhân lên không trung và đấm vào bụng cô bé 3 phát.

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 Bé gái 2 tuổi Shanna bị bạn trai của mẹ đánh đến chết chỉ vì đi nhầm giày

Mẹ của nạn nhân nói với các nhà điều tra rằng, cô đã báo cảnh sát sau khi phát hiện bụng của con gái mình sưng và nóng. Người mẹ cũng khai rằng cô đã cố gắng đưa con gái vào vòi hoa sen để làm mát cơ thể nhưng con gái cô không thể tự đứng dậy và khó thở. Khám nghiệm tử thi cho thấy bé gái chết vì bị chấn thương vùng bụng. Nunez bị bắt hai ngày sau khi gây ra cái chết của bé gái 2 tuổi.

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