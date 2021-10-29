Chàng trai 17 tuổi kết hôn với bạn gái 26 tuổi, một tháng sau bán vợ lấy tiền mua điện thoại di dộng

Sau khi kết hôn được một tháng, chàng trai 17 tuổi đã bán vợ mình để lấy tiền mua một chiếc điện thoại di động gây phẫn nộ cộng đồng mạng.

Theo 163, mọi thứ bắt đầu từ tháng 7 năm nay, một chàng trai 17 tuổi đến từ Orissa, miền đông Ấn Độ đã kết hôn với người phụ nữ 26 tuổi. Không lâu sau khi kết hôn, vào tháng 8, chàng trai này đã đưa vợ đến bang Rajasthan, miền tây nước này để kiếm sống. Chàng trai này tìm được một công việc ở lò gạch địa phương và làm việc rất chăm chỉ.

Chàng trai 17 tuổi kết hôn với người vợ 26 tuổi và đã bán vợ của mình sau đó một tháng

Có thể do việc kiếm tiền khó khăn, chàng trai này đã nghĩ ra một cách khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Chàng trai này đã liên hệ với một người đàn ông độc thân 55 tuổi và đồng ý bán người vợ 26 tuổi của mình cho anh ta như một món hàng với giá 180.000 rupee (khoảng 54 triệu đồng).

Bằng cách này, người vợ 26 tuổi buộc phải đổi chồng, cô bị người đàn ông 55 tuổi bắt về làm vợ. Sau khi có được khoản tiền từ việc bán vợ, người chồng 17 tuổi bắt đầu hưởng thụ. Anh ta dùng tiền để ăn uống và mua một chiếc điện thoại thông minh. Sau đó, người đàn ông này một mình trở về quê.

Người chồng đã liên lạc với một người đàn ông 55 tuổi và bán vợ cho người đàn ông này

Khi đi thì hai người nhưng khi về chỉ có một người, gia đình cô gái hỏi tung tích của con gái mình nhưng chàng trai nói dối rằng người vợ đã bỏ rơi anh ta và hiện giờ anh ta không biết tung tích gì của vợ. Người nhà cô gái không tin vào lời nói dối này nên đã báo cảnh sát. Chỉ khi cảnh sát vào cuộc sự thật mới được phơi bày, sau đó chàng trai đã bị bắt giữ.

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