Một giáo viên tiểu học đã qua đời ngay sau khi yêu cầu tất cả học sinh của mình bật camera trong giờ học trực tuyến.

Theo 163, một giáo viên tiểu học ở Karala, Ấn Độ đã yêu cầu tất cả các học sinh bật camera trong giờ học trực tuyến, cô muốn nhìn thấy toàn bộ học sinh của mình. Sau đó không lâu, giáo viên này đã đột ngột qua đời, nguyên nhân được cho là ngừng tim.

Sau khi đại dịch COVID-19 diễn ra, rất nhiều trường học đã tổ chức học trực tuyến - Ảnh minh họa: Internet

Madhavi dạy toán tại một trường tiểu học ở Adottukaya, vào ngày 28/10, Madhavi đã sử dụng điện thoại di động của mình để dạy toán cho các học sinh lớp 3. Khi đang giảng bài, cô giáo 47 tuổi đã yêu cầu tất cả học sinh trong lớp bật camera để cô có thể nhìn thấy mọi người. Madhavi sau đó đã nói chuyện với từng học sinh của mình. Cô hẹn sẽ gặp lại các học sinh vào tuần tới trong lớp học trực tuyến. Trong cuộc trò chuyện, Madhavi bắt đầu ho và cảm thấy khó thở, sau khi cô giao bài tập về nhà cho học sinh thì tiết học đột ngột kết thúc.

Madhavi đã yêu cầu tất cả học sinh của mình bật camera nhưng đã tử vong sau khi kết thúc buổi học

Madhavi ở nhà một mình sau khi chồng cô qua đời, cô gọi điện cho một người hàng xóm và nói rằng cô không khỏe. Khi mọi người đến nhà thì phát hiện Madhavi đã bất tỉnh nên lập tức đưa cô đi bệnh viện nhưng đáng tiếc các bác sĩ thông báo rằng cô đã tử vong.

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