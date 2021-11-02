Chuyện lạ: Chàng trai nhắn tin cho sếp xin nghỉ phép vì bạn gái không giặt tất

Một người đàn ông đã nhắn tin cho sếp của mình xin nghỉ phép với lý do bạn gái không giặt tất khiến người quản lý không nói nên lời.

Theo QQ, mới đây một người đàn ông ở Anh đã gửi tin nhắn cho sếp của mình xin nghỉ phép. Chàng trai này nói rằng, anh ta không thể đến làm việc vì không có tất sạch để mang. Lý do xin nghỉ phép này khiến lãnh đạo công ty và cộng đồng mạng sốc nặng.

Sếp của chàng trai này không nói nên lời sau khi nhận được tin nhắn của nhân viên chính vì vậy người này đã chụp màn hình đoạn tin nhắn và đăng lên mạng xã hội. Ngay sau đó sự việc này đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Người đàn ông gây sốc mạng xã hội khi xin nghỉ phép với lý do không có tất sạch để mang - Ảnh minh họa: Internet

Theo ảnh chụp màn hình được đăng tải, người đàn ông nói rằng bạn gái của anh ta không giặt tất nên anh ta không thể đi ra ngoài. Chàng nhân viên nhấn mạnh, anh ta không thể đi chân trần vì giày của anh ta có một lỗ lớn.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ quá sốc trước hành động này của chàng trai. Có người bình luận: “Trên đường đi làm không mua được một đôi tất sao?” Trong khi đó nhiều người tỏ ra ngạc nhiên vì ông chủ không hề tức giận với nhân viên của mình mà còn trả lời hẹn gặp lại cậu nhân viên này vào ngày mai.

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