Một vụ án mạng bí ẩn đã xảy ra tại Ấn Độ, nạn nhân là bé gái 11 tuổi từng bị một viên cảnh sát tấn công tình dục nhiều lần.

Theo 163, một vụ án mạng bí ẩn ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Người đàn ông làm bảo vệ tại một đơn vị cảnh sát phát hiện ra đứa con gái 11 tuổi của mình đã bị một viên cảnh sát nhiều lần tấn công tình dục. Một năm sau khi dũng cảm tố cáo sự việc, bố của nạn nhân đã đột ngột qua đời. Hiện tại, phía cảnh sát đã đưa thi thể nạn nhân đi khám nghiệm, vụ việc đang được điều tra thêm.

Bé gái 11 tuổi bị một tên cảnh sát tấn công tình dục nhiều lần, bố nạn nhân dũng cảm đi tìm công lý cho con gái

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, vào ngày 11 tháng 8 năm ngoái khi còn làm việc ở đồn cảnh sát Chakeri, Dinesh Tripathi – 42 tuổi đã bị buộc tội tấn công tình dục một bé gái 11 tuổi 4 lần. Nạn nhân là con gái của một người bảo vệ làm việc trong đồn cảnh sát. Sau khi sự việc xảy ra, tên yêu râu xanh này đã nghỉ việc và bị giam trong tù.

Điều đáng nói là sau một năm tìm kiếm công lý cho con gái, bố của nạn nhân đã đột ngột qua đời vào ngày 1/11. Sau khi biết thông tin này, cảnh sát đã lập tức đến nhà của nạn nhân để điều tra, thi thể hiện đã được đi xét nghiệm. Gia đình cho biết, gần đây sức khỏe bố cô bé không được khỏe, có thể do nghiện rượu mà qua đời. Nguyên nhân tử vong vẫn đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi từ cơ quan chức năng.

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