Đưa bạn thân đi sinh, người phụ nữ chết lặng khi phát hiện đứa trẻ chính là con của chồng mình nhờ một dấu vết trên cơ thể đứa bé

Thế giới 04/11/2021 16:44

Người phụ nữ 28 tuổi đưa người bạn thân nhất của mình vào bệnh viện sinh con và chết lặng khi phát hiện dấu vết trên cơ thể đứa trẻ.

Một câu chuyện có thật khiến cộng đồng mạng bàng hoàng với nhiều tình tiết còn gay cấn hơn cả phim truyền hình mới đây đã xuất hiện ở Mỹ. Hailey Mae 28 tuổi đã kể lại tất cả những gì đã xảy ra với cô trong một chương trình truyền hình.

ngoai tinh 1
 Khi đưa người bạn thân đi sinh, Hailey chết lặng khi phát hiện đứa bé là con của chồng

Hailey đã kết hôn và có với chồng 3 người con, vậy nhưng sau khi kết hôn chồng của Hailey đã nhiều lần ngoại tình. Mặc dù chồng của Hailey quan hệ ngoài luồng với người bạn thân nhất của cô nhưng Hailey không hề hay biết.

Đến khi người bạn này tìm đến Hailey với cái bụng khá lớn và muốn Hailey giúp con mình chào đời an toàn thì Hailey không chút do dự mà đồng ý ngay. Hailey cũng không hỏi người bạn này bố đứa trẻ là ai và nhiệt tình giúp đỡ hai mẹ con.

Sau khi người bạn sinh một bé gái, Hailey là người chăm sóc hai mẹ con tại bệnh viện. Khi giúp bé thay tã, Hailey đã phát hiện trên cơ thể bé gái có một dấu vết kỳ lạ, kiểu di truyền này con trai của Hailey cũng có và được di truyền từ chồng của Hailey. Đến lúc này Hailey đã hỏi người bạn kia, cô bạn thân thừa nhận rằng cô và chồng của Hailey đã ngủ với nhau, đứa bé này là kết quả của mối tình vụng trộm đó. Nghe đến đây, đầu óc Hailey quay cuồng, cả người như chết lặng.

ngoai tinh 2
 Trên cổ đứa trẻ sơ sinh có dấu vết di truyền giống với con trai của Hailey
ngoai tinh 3
 Hailey còn phát hiện chồng cô có tổng cộng 9 người con với những người phụ nữ khác nhau

Vậy nhưng đây vẫn chưa phải là toàn bộ sự thật, khi Hailey kiểm tra nội dung trong một tài khoản bí mật của chồng, cô phát hiện trên thực tế chồng cô có đến 9 người con. Ba trong số những đứa trẻ này là con của Hailey, còn 6 đứa trẻ còn lại được sinh ra bởi nhiều người phụ nữ khác nhau.

Bé gái 11 tuổi bị cảnh sát tấn công tình dục nhiều lần, người bố bí ẩn qua đời sau 1 năm dũng cảm tố cáo sự việc

Bé gái 11 tuổi bị cảnh sát tấn công tình dục nhiều lần, người bố bí ẩn qua đời sau 1 năm dũng cảm tố cáo sự việc

Một vụ án mạng bí ẩn đã xảy ra tại Ấn Độ, nạn nhân là bé gái 11 tuổi từng bị một viên cảnh sát tấn công tình dục nhiều lần.

Xem thêm
Từ khóa:   mối tình vụng trộm dấu vết kỳ lạ di truyền

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 46 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích