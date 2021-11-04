Người phụ nữ 28 tuổi đưa người bạn thân nhất của mình vào bệnh viện sinh con và chết lặng khi phát hiện dấu vết trên cơ thể đứa trẻ.

Một câu chuyện có thật khiến cộng đồng mạng bàng hoàng với nhiều tình tiết còn gay cấn hơn cả phim truyền hình mới đây đã xuất hiện ở Mỹ. Hailey Mae 28 tuổi đã kể lại tất cả những gì đã xảy ra với cô trong một chương trình truyền hình.

Khi đưa người bạn thân đi sinh, Hailey chết lặng khi phát hiện đứa bé là con của chồng

Hailey đã kết hôn và có với chồng 3 người con, vậy nhưng sau khi kết hôn chồng của Hailey đã nhiều lần ngoại tình. Mặc dù chồng của Hailey quan hệ ngoài luồng với người bạn thân nhất của cô nhưng Hailey không hề hay biết.

Đến khi người bạn này tìm đến Hailey với cái bụng khá lớn và muốn Hailey giúp con mình chào đời an toàn thì Hailey không chút do dự mà đồng ý ngay. Hailey cũng không hỏi người bạn này bố đứa trẻ là ai và nhiệt tình giúp đỡ hai mẹ con.

Sau khi người bạn sinh một bé gái, Hailey là người chăm sóc hai mẹ con tại bệnh viện. Khi giúp bé thay tã, Hailey đã phát hiện trên cơ thể bé gái có một dấu vết kỳ lạ, kiểu di truyền này con trai của Hailey cũng có và được di truyền từ chồng của Hailey. Đến lúc này Hailey đã hỏi người bạn kia, cô bạn thân thừa nhận rằng cô và chồng của Hailey đã ngủ với nhau, đứa bé này là kết quả của mối tình vụng trộm đó. Nghe đến đây, đầu óc Hailey quay cuồng, cả người như chết lặng.

Trên cổ đứa trẻ sơ sinh có dấu vết di truyền giống với con trai của Hailey

Hailey còn phát hiện chồng cô có tổng cộng 9 người con với những người phụ nữ khác nhau

Vậy nhưng đây vẫn chưa phải là toàn bộ sự thật, khi Hailey kiểm tra nội dung trong một tài khoản bí mật của chồng, cô phát hiện trên thực tế chồng cô có đến 9 người con. Ba trong số những đứa trẻ này là con của Hailey, còn 6 đứa trẻ còn lại được sinh ra bởi nhiều người phụ nữ khác nhau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dua-ban-than-di-sinh-nguoi-phu-nu-chet-lang-khi-phat-hien-dua-tre-chinh-la-con-cua-chong-minh-nho-mot-dau-vet-tren-co-the-dua-be-434597.html