Dân mạng khóc thét với ông chú 60 tuổi mặc đồ phụ nữ suốt 20 năm chỉ để làm vui lòng người mẹ mất trí nhớ

Để làm vui lòng người mẹ mất trí nhớ, người đàn ông 60 tuổi đã mặc trang phục phụ nữ suốt 20 năm gây sốc cộng đồng mạng.

Cư dân mạng xứ Trung khóc như mưa sau khi biết được câu chuyện của “quái nhân” sống tại Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc. Người đàn ông hơn 60 tuổi này tên là Chu Mạnh Huân, ông kiếm sống bằng nghề thổi sáo vào biểu diễn nghệ thuật. Vì ít giao tiếp với hàng xóm nên mọi người không biết ông là đàn ông hay đàn bà. Thường ngày Chu Mạnh Huân luôn mặc quần áo của phụ nữ vậy nhưng trên cổ của ông lại có yết hầu. Trong mắt mọi người Chu Mạnh Huân là một 'quái nhân' Nhiều người nhận xét Chu Mạnh Huân là “quái nhân” vậy nhưng ít ai biết rằng, ông đã mặc quần áo phụ nữ hơn 20 năm để đóng vai người em gái đã qua đời vì bạo bệnh nhiều năm trước. Chỉ như vậy người mẹ mất trí nhớ của ông mới hạnh phúc.

Mẹ của Chu Mạnh Huân hơn 90 tuổi còn ông cũng đã hơn 60 tuổi. Chu Mạnh Huân thôi học từ khi còn nhỏ nên đi làm công nhân. Năm 1994, vợ ông sinh con trai nhưng lại qua đời vì mất máu quá nhiều. Chu Mạnh Huân có một cô con gái và một cậu con trai nhưng hiện nay cả hau đều đi làm xa nhà. Vậy nhưng ít ai biết rằng, ông mặc quần áo phụ nữ suốt 20 năm chỉ vì muốn làm mẹ vui Trong gia đình ông Chu còn có một anh trai và một em gái, vậy nhưng cô em gái đã mất cách đây nhiều năm vì bệnh máu trắng. Trong khi đó người anh trai cũng đi làm xa, mỗi tháng gửi tiền về để ông Chu chăm sóc mẹ. Trong một vụ tai nạn năm 2010, mẹ của ông Chu bị gãy chân và không thể đi đứng, ông Chu quyết định từ bỏ mọi công việc về quê chăm sóc mẹ.

Không chỉ vậy, mẹ của Chu Mạnh Huân còn mắc bệnh đãng trí, theo thời gian căn bệnh này một nặng. Vậy nhưng, lúc nào bà cũng nhắc đến cô con gái đã qua đời hơn 30 năm trước của mình. Ông Chu hiểu rằng, em gái đã mất chính là nỗi đau trong tim của mẹ. Một lần, ông Chu nghe được một bác sĩ nói rằng hãy tìm một người phụ nữ giống em gái để chăm sóc mẹ, điều này có thể sẽ khiến tình trạng bệnh tình ngày một tốt hơn. Chu Mạnh Huân đóng giả làm người em gái đã mất với mong muốn giúp bệnh tình của mẹ ngày một tốt lên Chu Mạnh Huân không thể tìm đâu ra một người phụ nữ như thế, vì vậy ông đã mặc váy, trang điểm nguệch ngoạc đóng giả làm em gái. Chỉ cần nhìn thấy hình dáng đó, mẹ ông Chu đã nở một nụ cười, bà thực sự nghĩ rằng con gái mình đã về nhà. Tấm lòng hiếu thảo của Chu Mạnh Huân nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng xứ Trung Bằng cách này, Chu Mạnh Huân đã đóng hai vai và ông đã mặc quần áo phụ nữ suốt 20 năm qua. Chỉ cần làm mẹ vui, điều gì ông Chu cũng có thể làm. Câu chuyện về sự hiếu thảo của ông Chu đã lấy đi nước mắt và nhận về muôn vàn lời khen ngợi của cộng đồng mạng xứ Trung.

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