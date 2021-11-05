Một vị thẩm phán và hai trợ lý của mình đã bị bắt giữ vì tình nghi cưỡng hiếp tập thể cậu bé 14 tuổi.
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Theo truyền thông Ấn Độ, một thẩm phán của bang Rajasthan, Ấn Độ tên là Jitendra và hai trợ lý của mình đã bị bắt giữ vì tình nghi cưỡng hiếp tập thể một cậu bé 14 tuổi.
Một nguồn tin cho hay, Jitendra Singh và cậu bé gặp nhau khi chơi tennis ở một sân vận động. Dưới những viên đạn bọc đường của Jitendra, cậu bé đã theo Jitendra về nhà, không ngờ đây lại là sự khởi đầu cho cơn ác mộng trong cuộc đời cậu bé 14 tuổi.
Mẹ của cậu bé 14 tuổi tiết lộ rằng, Jitendra và hai trợ lý khác của vị thẩm phán này đã tấn công tình dục con trai bà trong một thời gian dài và tiêm cho cậu bé một loại thuốc gây mê. Không những vậy, họ còn đe dọa cậu bé không được kể với bất kỳ ai, nếu không sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng.
Khi không thể chịu đựng nổi nỗi đau về thể xác, mẹ của cậu bé mới biết con trai bị lạm dụng tình dục nhiều lần. Mẹ nạn nhân vô cùng tức giận và đã đệ đơn khởi kiện Jitendra và 2 trợ lý của ông ta. Hiện tại, Jitendra và hai trợ lý của mình đã bị bắt, vụ án đang được công an tiếp tục điều tra.