Sau khi phát hiện vợ ngoại tình với một người đàn ông đã có vợ, một anh chàng đã nảy ra ý định dụ dỗ vợ của tình địch về chung một nhà.

Khi phát hiện bạn đời ngoại tình, nhiều người sẽ chấp nhận tha thứ cho đối phương hoặc kiên quyết ly hôn. Vậy nhưng hai cặp vợ chồng ở Kenya lại có cách xử lý hoàn toàn khác khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng. Lần đầu tiên nghe tin vợ ngoại tình, Josh Odor – một người đàn ông đến từ miền tây Kenya không tin vào những tin đồn đó. Cho đến khi Josh Odor tình cờ bắt gặp vợ mình rửa bát tại nhà của người đàn ông tên Sakis thì anh bắt đầu hoang mang.

Sau khi phát hiện vợ ngoại tình, Josh Odor đã lên kế hoạch dụ dỗ vợ của tình địch và đã thành công Josh Odor hỏi vợ tại sao cô lại làm việc trong nhà người khác, thấy rằng không thể giấu giếm sự thật, người vợ nói rằng cô yêu người đàn ông đó và quyết định chuyển đến nhà người yêu sinh sống. Nghe xong Josh Odor vô cùng tức giận, nhưng vẫn không thể níu kéo được người vợ đã thay lòng đổi dạ. Những người dân sống quanh nhà cho biết, Josh Odor làm lụng vất vả nuôi cả gia đình, anh không thể ngờ mình lại bị cắm sừng như thế. Thậm chí Josh Odor còn cầm dao đi trên đường, nếu như gặp người tình của vợ anh sẵn sàng giết hắn ta. Cuối cùng, Josh Odor đã nghĩ ra cách để trả đũa, anh muốn dụ dỗ vợ của Sakis để người đàn ông này nếm trải mùi vị của việc bị vợ lừa dối. Vào thời điểm đó, vợ của Sakis đang sống ở nhà bố mẹ đẻ nên Josh Odor có cơ hội tiếp cận.

Không mất nhiều thời gian, Josh Odor đã thành công với kế hoạch của mình. Thậm chí anh còn thành công trong việc thuyết phục người phụ nữ này kết hôn với mình. Theo cách này, hai cặp đôi đã đổi vợ cho nhau, Josh Odor cho biết rất mong vợ mới nhanh chóng có thai. Hai cặp đôi đã đổi vợ cho nhau khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng Josh Odor và vợ cũ có với nhau 3 người con nhưng vợ mới lại mới chỉ có hai đứa với chồng cũ, nên việc sinh thêm một đứa con nữa mới thực sự công bằng với Josh Odor. Tưởng rằng như vậy có thể khiến Sakis nổi giận, chẳng thể ngờ phía bên kia Sakis không bận tâm chút nào. Người đàn ông này nói: “Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, dù sao bây giờ tôi cũng đã có vợ mới”.

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