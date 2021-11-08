Một người đàn ông đã mang 3 con rắn độc vào phòng khách sạn với mục đích đe dọa cưỡng hiếp người phụ nữ lạ và cái kết đầy kinh ngạc.

Tại Giang Tây, Trung Quốc đã xảy ra một vụ việc đáng kinh ngạc, để uy hiếp người phụ nữ lạ quan hệ tình dục với mình, một người đàn ông đã mang 3 con rắn độc vào phòng khách sạn để uy hiếp, đe dọa. Cuối cùng, người đàn ông này đã bị rắn độc cắn chết trong đau đớn.

Phàn đã dùng rắn độc để cưỡng hiếp cô gái trẻ nhưng chẳng thể ngờ chính mình lại bị rắn cắn

Theo Sohu, vào ngày 21/11/2018, sau khi đưa Tiểu Hoa vào phòng khách sạn, người đàn ông họ Phàn đã uy hiếp Tiểu Hoa rằng nếu không nghe lời thì sẽ cho rắn độc cắn cô gái này. Bằng cách này, Phàn đã uy hiếp Tiểu Hoa phải quan hệ với mình. Sau khi cưỡng hiếp cô gái, trong lúc đi tắm, Phàn đã bị con rắn chui ra khỏi túi cắn tử vong.

Có lẽ do sợ mình làm việc xấu bị phát hiện, lúc đó Phàn không dám gọi điện nhờ giúp đỡ mà nằm trên giường ngủ. Đợi đến lúc nửa đêm, Tiểu Hoa nhân cơ hội rời đi và cùng với bố mẹ cô đến đồn cảnh sát để trình báo sự việc vào sáng hôm sau. Cảnh sát tìm thấy Phàn tại khách sạn, anh ta đã chết vì trúng độc.

Đội cứu hộ đã tìm thấy rắn độc và túi đựng trong phòng khách sạn

Theo điều tra của cảnh sát, trước khi phát sinh sự việc, Phàn và Tiểu Hoa không hề biết nhau. Phàn đã ép buộc Tiểu Hoa vào khách sạn và cưỡng hiếp cô.

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