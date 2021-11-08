Những người chứng kiến đều choáng váng với những dị vật được lấy ra từ trong bụng của bệnh nhân 58 tuổi này.

Theo Mạng Hoàn Cầu, ba tháng trước đây, bệnh nhân 58 tuổi này có bẻ móc treo quần áo bằng nhựa và ống nhựa nuốt vào bụng. Thời gian gần đây, bệnh nhân liên tục thấy bụng đau âm ỉ và đã đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi chụp CT và dựa vào bản tường trình của bệnh nhân, mọi người chứng kiến đều cảm thấy choáng váng.

Nuốt phải dị vật suốt 3 tháng nhưng đến khi bụng đau âm ỉ bệnh nhân 58 tuổi mới chịu đi khám

Vào ngày 29/10, các bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân Hải Khẩu đã tiến hành lấy ra các dị vật trong bụng của bệnh nhân 58 tuổi này. Tổng cộng có 5 dị vật với đường kính khoảng 0.8 cm đến 2 cm và chiều dài 11 cm đến 15 cm được lấy ra từ dạ dày của bệnh nhân.

Các bác sĩ đã lấy ra 5 dị vật có trong dạ dày của bệnh nhân

Qua sự việc này, các bác sĩ cũng cảnh báo mọi người rằng, nếu như vô tình nuốt phải dị vật, chúng ta hãy đến bệnh viện thăm khám ngay lập tức, các phương pháp như nuốt một miếng cơm to hoặc uống giấm sẽ khiến tổn thương đường tiêu hóa. Nếu xảy ra hiện tượng chảy máu sẽ có thể nguy hiểm đến tính mạng.

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