Sau khi ngoại tình, người đàn ông đã sắp xếp để vợ và người tình gặp nhau, vậy nhưng anh ta lại không hài lòng với kết quả cuối cùng.

Theo Mạng Hoàn Cầu, người đàn ông 24 tuổi họ Triệu đã tổ chức một bữa ăn có sự tham gia của vợ, người tình và một người bạn. Mục đích của buổi gặp gỡ này là làm cách nào vượt qua khủng hoảng hôn nhân. Vậy nhưng sau khi uống rượu, Triệu và vợ đã cãi vã, người đàn ông này đã đánh người khác và phải nhận về cái kết đắng ngắt.

Nhân tình quyết định chấm dứt mối quan hệ, Triệu không thể chấp nhận kết quả này nên đã gây ra họa - Ảnh minh họa: Internet

Tối ngày 12/4/2021, vợ chồng Triệu và nhân tình của Triệu là Tiểu Vương cùng một người bạn là Tiểu Khang 4 người cùng ngồi ăn tối với nhau. Vừa ăn vừa uống rượu và thảo luận về cuộc hôn nhân của họ sẽ đi về đâu. Tiểu Vương – người tình của Triệu quyết định sẽ chấm dứt mối quan hệ với Triệu để anh quay về với gia đình. Nửa đêm hôm đó, mọi người đưa Tiểu Vương về nhà, vậy nhưng khi rời đi, Triệu vẫn không thể cắt đứt được với nhân tình, điều này khiến anh ta và vợ xảy ra cãi vã.

Lúc này, Triệu hoàn toàn mất kiểm soát, anh ta đánh người bạn thân Tiểu Khang sau đó tấn công những người qua đường, đập phá ô tô và những công trình công cộng xung quanh. Chỉ đến khi cảnh sát xuất hiện, Triệu mới dừng hành vi của mình lại. Ngày 9//11/2021 viện kiểm sát nhân dân Gia Định, Thượng Hải đã tuyên phạt Triệu 9 tháng tù giam về tội khiêu khích, hành hung người khác.

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