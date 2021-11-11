Một vụ việc đau lòng đã xảy ra tại Ấn Độ khi một người đàn ông đã tự kết liễu cuộc đời mình sau khi tìm được công việc mới.

Theo QQ, vào ngày 4/11 một vụ tự tử trên đường ray đã xảy ra ở bang Tamil Nadu, Ấn Độ. Người đàn ông đã nhảy lên phía trước một đoàn tàu đang chạy với tốc độ cao và tử vong ngay lập tức. Sau khi đến hiện trường, phía cảnh sát đã tìm thấy một mảnh giấy trong túi của người quá cố. Có vẻ đây là một lá thư tuyệt mệnh do người quá cố để lại. Trong thư viết: “Thần giúp tôi tìm được công việc, tôi phải đi gặp ngài ấy”.

Mãi không thể tìm được việc làm, người đàn ông đã cầu nguyện với thần linh để có được một công việc

Cảnh sát điều tra phát hiện, người chết tên là Naveen, anh là một sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật. Trong vài năm qua, Naveen rất cố gắng tìm kiếm một công việc nhưng anh vẫn không thể tìm được. Càng ngày càng lo lắng, cuối cùng anh ta quyết định cầu nguyện với thần linh. Naveen cầu nguyện, nếu Thần cho anh ta một công việc, anh sẽ dùng tính mạng của mình để đánh đổi.

Sau khi tìm được việc làm, người đàn ông đã tự tử để 'trả ơn' thần linh

Với nhiều người những lời hứa như vậy chỉ để khích lệ tinh thần bản thân, vậy nhưng Naveen lại không nghĩ như vậy, anh rất nghiêm túc. Sau khi tìm được công việc một vài tuần, Naveen đã tự tử bằng cách nhảy vào đoàn tàu đang chạy rồi tử vong ngay tại chỗ.

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