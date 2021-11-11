Một vụ việc đau lòng đã xảy ra tại Ấn Độ khi một người đàn ông đã tự kết liễu cuộc đời mình sau khi tìm được công việc mới.
- Sắp xếp vợ và người tình gặp gỡ để giải quyết chuyện ngoại tình nhưng kết quả lại khiến người đàn ông vào tù
- Con trai ở rể ba năm không về nhà, ông bố lặn lội đến thăm, lúc ra về con trai tặng bố một cây thuốc, sau khi mở ra ông bố lập tức báo cảnh sát
Theo QQ, vào ngày 4/11 một vụ tự tử trên đường ray đã xảy ra ở bang Tamil Nadu, Ấn Độ. Người đàn ông đã nhảy lên phía trước một đoàn tàu đang chạy với tốc độ cao và tử vong ngay lập tức. Sau khi đến hiện trường, phía cảnh sát đã tìm thấy một mảnh giấy trong túi của người quá cố. Có vẻ đây là một lá thư tuyệt mệnh do người quá cố để lại. Trong thư viết: “Thần giúp tôi tìm được công việc, tôi phải đi gặp ngài ấy”.
Cảnh sát điều tra phát hiện, người chết tên là Naveen, anh là một sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật. Trong vài năm qua, Naveen rất cố gắng tìm kiếm một công việc nhưng anh vẫn không thể tìm được. Càng ngày càng lo lắng, cuối cùng anh ta quyết định cầu nguyện với thần linh. Naveen cầu nguyện, nếu Thần cho anh ta một công việc, anh sẽ dùng tính mạng của mình để đánh đổi.
Với nhiều người những lời hứa như vậy chỉ để khích lệ tinh thần bản thân, vậy nhưng Naveen lại không nghĩ như vậy, anh rất nghiêm túc. Sau khi tìm được công việc một vài tuần, Naveen đã tự tử bằng cách nhảy vào đoàn tàu đang chạy rồi tử vong ngay tại chỗ.