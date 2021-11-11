Cô gái 16 tuổi nhập viện vì đau dạ dày nhưng bất ngờ hạ sinh một bé trai, danh tính bố đứa trẻ gây bất ngờ

Một cô gái 16 tuổi bất ngờ hạ sinh một bé trai sau khi được đưa đến bệnh viện do bị đau dạ dày khiến bác sĩ ngỡ ngàng.

Theo 163, mới đây tại bang Gujarat, Ấn Độ đã xảy ra một vụ việc gây phẫn nộ. Một cô gái 16 tuổi bị chính người anh họ của mình tấn công tình dục tại nhà dì của mình và khiến cô mang thai. 9 tháng sau, cô gái đi khám vì đau bụng, các bác sĩ phát hiện cô sắp sinh. Đến ngày 31/10 vừa qua, cô gái 16 tuổi này đã hạ sinh một bé trai tại bệnh viện.

Sau khi nhập viện vì đau dạ dày, cô gái 16 tuổi đã hạ sinh một bé trai tại bệnh viện - Ảnh minh họa: Internet

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, cô gái trẻ này sống ở Rajkot, bang Gujarat, cô nhập viện vào ngày 31/10 do bị đau dạ dày. Trong quá trình kiểm tra, các bác sĩ phát hiện cô đang mang thai và có thể sinh con bất cứ lúc nào. Đúng như lời bác sĩ nói, cô gái trẻ hạ sinh một bé trai ngay sau khi nhập viện.

Sau khi sinh con, cô gái nói rằng cách đây 9 tháng, cô đến chăm sóc người dì sắp phẫu thuật. Cô ở lại nhà dì một tháng, trong khoảng thời gian này cô bị người anh họ tấn công tình dục. Sau đó cô gái không tiết lộ sự việc này cho bất kỳ ai.

Cảnh sát cho biết, dì của cô gái đã vội vã đến đồn công an sau khi biết sự việc. Người phụ nữ này bác bỏ mọi cáo buộc của cô gái và yêu cầu xét nghiệm DNA để bảo về con trai mình.

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