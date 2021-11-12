Một bé gái chào đời không có chân và cũng không có bộ phận sinh dục khiến bố mẹ bàng hoàng, vậy nhưng chưa kịp phản ứng thì em bé đã tử vong.

Theo 163, một người phụ nữ đã hạ sinh một đứa trẻ, khi nghe được tiếng khóc của em bé, hai vợ chồng vô cùng hạnh phúc. Vậy nhưng một sự việc xảy ra khiến gia đình choáng váng. Được biết, đứa trẻ sau khi sinh ra không có chân, nhìn bề ngoài không phân biệt được là trai hay gái. Khi bố mẹ chưa kịp phản ứng gì thì đứa bé đã tử vong.

Bác sĩ cho biết chưa bao giờ ông gặp phải trường hợp trẻ sơ sinh không có chân như thế này

Nguồn tin này cũng cho hay, mẹ của đứa trẻ nhập viện một ngày trước khi sinh con, người phụ nữ chuẩn bị đầy đủ quần áo trẻ sơ sinh để chào đón sinh linh bé bỏng này. Vậy nhưng sau khi đứa trẻ chào đời đã khiến cả gia đình vô cùng choáng váng.

Theo lời kể của bác sĩ, anh chưa bao giờ gặp một em bé như vậy, không những không có chân mà còn không thể phân biệt được giới tính. Sau đó các bác sĩ đã tiến hành chụp X-quang cho em bé và phát hiện một số cơ quan nội tạng cũng có vấn đề. Thật không may, sau 20 phút đến với thế giới này, em bé đã vội vàng ra đi.

Hình ảnh cho thấy nội tạng đứa trẻ này cũng có vấn đề, 20 phút sau khi chào đời đứa bé đã tử vong

Người mẹ cho biết, khi mang thai cô hầu như không đến bệnh viện để kiểm tra. Cách đây 3 năm, hai vợ chồng cũng mất một đứa con, thật đáng tiếc khi sự việc thế này lại xảy ra một lần nữa.

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