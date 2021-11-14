Theo 163, một vụ buôn người kinh hoàng đã xảy ra ở Ấn Độ. Sau khi chịu đựng nỗi đau mất hai con, một cặp vợ chồng muốn sinh thêm đứa con thứ 3, họ đã bắt giữ một thiếu nữ 19 tuổi và xem nạn nhân là “cỗ máy sinh sản”, họ tấn công tình dục cô gái này trong nhiều tháng, đến khi cô gái có thai và sinh con họ đã cướp đứa trẻ và vứt cô gái tội nghiệp ở bên vệ đường. Tỉnh dậy sau 5 ngày hôn mê, cô gái 19 tuổi đã kể lại toàn bộ sự việc kinh hoàng này.

Kẻ buôn người hứa rằng sẽ tìm cho cô gái 19 tuổi một công việc lương cao nhưng lại bán cô cho một cặp vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, cô gái 19 tuổi đến từ Nagpur, Maharashtra và được phát hiện ngất xỉu bên lề đường ở Ujjain, Madhya Pradesh vào ngày 6/11. Cô không có thẻ căn cước và sau 5 ngày điều trị, cô gái đã tỉnh lại. Sau khi tỉnh, cô nói với cảnh sát rằng kẻ buôn người hứa sẽ giới thiệu cho cô một công việc lương cao nhưng cuối cùng lại bán cô cho một người đàn ông 48 tuổi Rajpal Singh và người vợ 42 tuổi của anh ta.