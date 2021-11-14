Một cô gái 19 tuổi đã bị bắt giữ và tấn công tình dục cho đến khi mang thai, vậy nhưng ngay khi vừa sinh con cô gái đã bị vứt ở bên vệ đường.
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Theo 163, một vụ buôn người kinh hoàng đã xảy ra ở Ấn Độ. Sau khi chịu đựng nỗi đau mất hai con, một cặp vợ chồng muốn sinh thêm đứa con thứ 3, họ đã bắt giữ một thiếu nữ 19 tuổi và xem nạn nhân là “cỗ máy sinh sản”, họ tấn công tình dục cô gái này trong nhiều tháng, đến khi cô gái có thai và sinh con họ đã cướp đứa trẻ và vứt cô gái tội nghiệp ở bên vệ đường. Tỉnh dậy sau 5 ngày hôn mê, cô gái 19 tuổi đã kể lại toàn bộ sự việc kinh hoàng này.
Truyền thông Ấn Độ đưa tin, cô gái 19 tuổi đến từ Nagpur, Maharashtra và được phát hiện ngất xỉu bên lề đường ở Ujjain, Madhya Pradesh vào ngày 6/11. Cô không có thẻ căn cước và sau 5 ngày điều trị, cô gái đã tỉnh lại. Sau khi tỉnh, cô nói với cảnh sát rằng kẻ buôn người hứa sẽ giới thiệu cho cô một công việc lương cao nhưng cuối cùng lại bán cô cho một người đàn ông 48 tuổi Rajpal Singh và người vợ 42 tuổi của anh ta.
Sau khi có hai đứa con, vợ của Singh đã tiến hành phẫu thuật, cô không thể sinh con được nữa. Chẳng thể ngờ hai đứa con đều không may qua đời, vợ chồng Singh muốn sinh thêm đứa con thứ ba nên họ đã trả tiền cho kẻ buôn người để mua cô gái trẻ 19 tuổi này. Sau khi bị bán cho vợ chồng Singh, cô gái bị giam cầm và bị tấn công tình dục trong nhiều tháng. Ban đầu cô gái bị nhốt trong nhà chị gái của Singh, sau đó được đưa đến nhà của Singh. Khi cô gái trẻ này mang thai, vợ chồng Singh đã chăm sóc cô gái.
Trong thời gian mang thai, mỗi lần đi khám thai vợ chồng Singh đều giấu cô gái ở trong xe ô tô, họ nói với nhiều người rằng vợ Singh lại mang thai một lần nữa nên hàng xóm không hề nghi ngờ. Trước khi cô gái sinh con, Singh đã đưa cô gái đến bệnh viện sinh mổ với cái tên vợ của Singh. Sau khi đứa trẻ chào đời, vợ chồng Singh không quan tâm đến sức khỏe của sản phụ mà vứt cô ở bên vệ đường.