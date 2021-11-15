Chồng xa nhà nhiều năm không rõ sống chết, vợ bất ngờ được triệu vào cung và sững sờ với những gì nhìn thấy

Thâm cung bí sử 15/11/2021 12:14

Sau nhiều năm xa cách, một ngày Âm Lệ Hoa được triệu vào cung diện kiến hoàng thượng, nàng bất ngờ với người đàn ông xuất hiện trước mặt mình.

Lịch sử Trung Hoa có hơn 400 vị hoàng đế, vậy nhưng trong số những hoàng đế này, người người đều yêu quý Quang Vũ Đế Lưu Tú. Không chỉ nổi tiếng trong việc trị quốc, chuyện tình của Lưu Tú và Âm Lệ Hoa đã viết nên giai thoại tình yêu tuyệt mỹ khiến người đời sau vô cùng ngưỡng mộ.

am le hoa 1
 Lần đầu nhìn thấy Âm Lệ Hoa, Lưu Tú đã hạ quyết tâm phải cưới nàng làm vợ

Khi còn là một người bình thường, lần đầu tiên nhìn thấy Âm Lệ Hoa, Lưu Tú đã vô cùng ái mộ nàng. Nhưng vì chênh lệch địa vị bên Lưu Tú đã quyết tâm xây dựng một sự nghiệp riêng cho mình. Lưu Tú lớn hơn Âm Lệ Hoa 10 tuổi, khi mới gặp, Âm Lệ Hoa vẫn là một cô bé ngây thơ chưa đến tuổi kết hôn, trong khi đó Lưu Tú vừa qua tuổi đôi mươi. Từ khi quen biết cho đến khi kết hôn, hai người rất ít khi gặp nhau. Đến khi Lưu Tú gần 30 tuổi và đã là tướng quân, lúc này ông mới kết hôn với Âm Lệ Hoa khi đó 19 tuổi.

Vậy nhưng sau khi kết hôn không lâu, binh biến lại xảy ra, Lưu Tú lại phải xa nhà. Cũng từ đây Âm Lệ Hoa không có bất kỳ thông tin nào của chồng, nàng không một lời oán trách cũng không hề sợ hãi. Âm Lệ Hoa nhiều lần phái người đi dò hỏi tin tức của Lưu Tú nhưng đều không có bất kỳ thông tin nào, nàng đã chuẩn bị tinh thần về cái chết của chồng trên chiến trường.

am le hoa 2
 Khi trở thành hoàng đế, Lưu Tú mới đón vợ vào cung khiến Âm Lệ Hoa vô cùng bất ngờ

Nhiều năm sau đó, một ngày Âm Lệ Hoa được triệu vào cung diện kiến hoàng thượng mà không rõ nguyên nhân, Âm Lệ Hoa vô cùng sợ hãi. Sau khi vào cung, Âm Lệ Hoa mới biết hoàng đế chính là phu quân mà nàng trông đợi nhiều năm. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Âm Lệ Hoa, Lưu Tú cười nói với nàng: “Đã lâu không gặp, phu nhân vất vả rồi”.

Để che khuyết điểm trên cơ thể, Điêu Thuyền đã phát minh ra một thứ mà ngày nay chị em phụ nữ ai cũng sử dụng

Để che khuyết điểm trên cơ thể, Điêu Thuyền đã phát minh ra một thứ mà ngày nay chị em phụ nữ ai cũng sử dụng

Nằm trong danh sách Tứ đại mỹ nhân nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc nhưng trên cơ thể Điêu Thuyền lại tồn tại một khuyết điểm mà ít người biết đến.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Tú lịch sử Trung Hoa chiến trường

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 3 giờ 35 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 4 giờ 5 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 4 giờ 35 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 5 giờ 35 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 6 giờ 35 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 7 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy