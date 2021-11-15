Sau nhiều năm xa cách, một ngày Âm Lệ Hoa được triệu vào cung diện kiến hoàng thượng, nàng bất ngờ với người đàn ông xuất hiện trước mặt mình.

Lịch sử Trung Hoa có hơn 400 vị hoàng đế, vậy nhưng trong số những hoàng đế này, người người đều yêu quý Quang Vũ Đế Lưu Tú. Không chỉ nổi tiếng trong việc trị quốc, chuyện tình của Lưu Tú và Âm Lệ Hoa đã viết nên giai thoại tình yêu tuyệt mỹ khiến người đời sau vô cùng ngưỡng mộ.

Lần đầu nhìn thấy Âm Lệ Hoa, Lưu Tú đã hạ quyết tâm phải cưới nàng làm vợ

Khi còn là một người bình thường, lần đầu tiên nhìn thấy Âm Lệ Hoa, Lưu Tú đã vô cùng ái mộ nàng. Nhưng vì chênh lệch địa vị bên Lưu Tú đã quyết tâm xây dựng một sự nghiệp riêng cho mình. Lưu Tú lớn hơn Âm Lệ Hoa 10 tuổi, khi mới gặp, Âm Lệ Hoa vẫn là một cô bé ngây thơ chưa đến tuổi kết hôn, trong khi đó Lưu Tú vừa qua tuổi đôi mươi. Từ khi quen biết cho đến khi kết hôn, hai người rất ít khi gặp nhau. Đến khi Lưu Tú gần 30 tuổi và đã là tướng quân, lúc này ông mới kết hôn với Âm Lệ Hoa khi đó 19 tuổi.

Vậy nhưng sau khi kết hôn không lâu, binh biến lại xảy ra, Lưu Tú lại phải xa nhà. Cũng từ đây Âm Lệ Hoa không có bất kỳ thông tin nào của chồng, nàng không một lời oán trách cũng không hề sợ hãi. Âm Lệ Hoa nhiều lần phái người đi dò hỏi tin tức của Lưu Tú nhưng đều không có bất kỳ thông tin nào, nàng đã chuẩn bị tinh thần về cái chết của chồng trên chiến trường.

Khi trở thành hoàng đế, Lưu Tú mới đón vợ vào cung khiến Âm Lệ Hoa vô cùng bất ngờ

Nhiều năm sau đó, một ngày Âm Lệ Hoa được triệu vào cung diện kiến hoàng thượng mà không rõ nguyên nhân, Âm Lệ Hoa vô cùng sợ hãi. Sau khi vào cung, Âm Lệ Hoa mới biết hoàng đế chính là phu quân mà nàng trông đợi nhiều năm. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Âm Lệ Hoa, Lưu Tú cười nói với nàng: “Đã lâu không gặp, phu nhân vất vả rồi”.

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