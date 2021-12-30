KHẨN: 1 địa phương cho tạm dừng đến trường học trực tiếp vì phát hiện 29 học sinh là F0 trong cộng đồng

Xã hội 30/12/2021 10:07

TP. Sơn La phát hiện 29 trường hợp dương tính với Covid-19 trong cộng đồng là học sinh. Trước tình hình này, địa phương đã thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường học trực tiếp.

Theo Trí Thức trẻ, ngày 29/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La thông tin, trong quá trình xét nghiệm phục vụ công tác giám sát dịch COVID-19 trên địa bàn đã phát hiện 58 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, trong đó riêng TP. Sơn La ghi nhận 29 trường hợp là học sinh, được phát hiện tại cộng đồng.

Ngay sau khi phát hiện, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP đã lập tức chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, tiểu học và trung học cơ sở (dân lập, tư thục, công lập, các nhóm trẻ tư thục độc lập) trên địa bàn tạm dừng đến trường học trực tiếp từ ngày 29/12 đến khi có thông báo mới để phòng tránh lây lan dịch bệnh.

KHẨN: 1 địa phương cho tạm dừng đến trường học trực tiếp vì phát hiện 29 học sinh là F0 trong cộng đồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian tạm dừng đến trường, các cơ sở giáp dục vẫn tổ chức dạy trực tuyến, phương án dạy học theo Kế hoạch số 76/ KH-GDĐT ngày 20/9/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo đảm bảo hiệu quả phù hợp với điều kiện của từng đơn vị. 

Thực hiện báo cáo ngay với chính quyền địa phương các trường hợp người nhà, người thân của cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh đi về từ các vùng có dịch, kịp thời nắm bắt và quản lý; phối hợp chặt chẽ với các cấp trong việc truy vết; khi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh hoặc người nhà có biểu hiện sốt, ho, khó thở phải báo cáo ngay với cơ quan y tế tại địa phương và thực hiện theo hướng dẫn. 

Các đơn vị trường học, các cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với phụ huynh trong việc quản lý và theo dõi sức khỏe của học sinh, đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và đào tạo, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Thành phố.

 

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