TP.HCM: Học sinh lớp 7, 8, 10, 11 đi học trở lại bắt đầu từ ngày 4/1

UBND TP.HCM vừa có văn bản cho phép các trường THCS, THPT đón học sinh lớp 7, 8, 10, 11 đi học lại từ 4/1.

Theo chia sẻ thông tin Zing, trước đó, GD&ĐT đề xuất cho học sinh các khối 7, 8, 10, 11 học trực tiếp trở lại từ 3/1. Với các khối lớp còn lại, phương án học trực tiếp sẽ được sở đề xuất sau, tùy thuộc vào dịch bệnh Covid-19. TP.HCM đã cho học sinh lớp 9 và 12 đến trường từ 13/12 đến nay. Sau hai tuần đầu thí điểm, 60 học sinh, giáo viên, nhân viên trở thành F0. Đây là tình huống đã được lường trước, các trường đều có kịch bản xử lý, đảm bảo an toàn.

Những khối đi học trực tiếp sẽ được tổ chức kiểm tra cuối học kỳ I bằng hình thức trực tiếp sau khi đã ôn tập, bổ sung. Thời gian kiểm tra 10-22/1/2022.

TP.HCM sẽ cho học sinh đi học trở lại - Ảnh: Zing

Bên cạnh đó, Tuổi trẻ Online đưa tin, UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục thực hiện nghiêm kế hoạch 3997 của UBND TP.HCM về tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục năm học 2021-2022 (ban hành ngày 30-11-2021). Ngoài ra, UBND TP cho phép học sinh lớp 7, 8, 9, 10, 11, 12 (riêng xã đảo Thạnh An, Cần Giờ: học sinh từ lớp 1 đến lớp 12) học tập trực tiếp từ ngày 4 tháng 1 năm 2022.

Ngoài ra, UBND TP cũng giao Sở Giáo dục và đào tạo chủ động phối hợp với Sở Y tế rà soát, tham mưu việc điều chỉnh Bộ tiêu chí an toàn đối với cơ sở giáo dục (khi cần thiết); kịp thời tham mưu UBND TP việc mở rộng dạy học trực tiếp từ sau Tết Nguyên đán năm 2022 cho học sinh lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 và trẻ mầm non...

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, kết quả sau hơn 2 tuần thí điểm việc đi học trực tiếp, Sở Giáo dục và đào tạo cho biết: học sinh phấn khởi, tiếp thu bài tốt hơn khi học trực tuyến; trong hơn 2 tuần học sinh đi học lại: toàn TP phát hiện có 60 ca F0 là học sinh, giáo viên, nhân viên và đều đã được xử lý theo đúng quy định của ngành y tế.

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