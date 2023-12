Kết luận giám định nguyên nhân chết của cháu bé được xác định là ngạt do trào ngược thức ăn, hậu quả của sốc chấn thương. Do đó, thương tích trên cơ thể do tác động vật tày gây ra.

Theo chia sẻ thông tin từ Doanh nghiệp và tiếp thị, vào chiều ngày 30/12, chia sẻ với PV Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, ông đã cùng cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm, Viện kiểm sát Nhân dân quận Bắc Từ Liêm làm việc với bị can Lê Thành Công (43 tuổi, trú tại Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm).

Theo Luật sư Thơm, quá trình điều tra Lê Thành Công thừa nhận khoảng 11h ngày 16/9 trong lúc kèm con học vì bé A. (6 tuổi, học lớp 1 Trường tiểu học Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh) tiếp thu chậm nên anh ta đã bực tức, dùng đũa, thanh tre, cán chổi đánh vào chân, tay, mông và lưng con gái.

Kết luận giám định nguyên nhân chết của bé gái 6 tuổi được xác định: Ngạt do trào ngược thức ăn, hậu quả của sốc chấn thương. Thương tích trên cơ thể do tác động vật tày gây ra. Vì vậy, bị can sử dụng vật tày đánh cháu bé gián tiếp gây nên cái chết cho cháu.

Bé gái 6 tuổi đã tử vong trước khi nhập viện - Ảnh: Internet

Do đó, hành vi phạm tội của bị can đã cấu thành tội Cố ý gây thương tích dẫn tới hậu quả chết người. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm a, Khoản 4 Điều 134 BLHS. Luật sư Thơm chia sẻ thêm: "Cháu bé tử vong do bị trào ngược thức ăn làm bịt đường hô hấp dẫn tới tử vong là xuất phát từ nguyên nhân nguời bố đã sử dụng vũ lực tác động gây ra. Do đó, người bố phải chịu trách nhiệm về hậu quả cháu bé tử vong. Như vậy, Bản kết luận giám định là chứng cứ khoa học rất quan trọng để định tội danh bị can phạm tội Giết người hay Cố ý gây thương tích...".

Bên cạnh đó, vị luật sư cho biết thêm, trong buổi làm việc sáng nay, sức khoẻ và tinh thần của Lê Thành Công bị giảm sút nghiêm trọng. Bị can cũng muốn sự việc sớm đưa ra xét xử để giải toả về tâm lý, giảm bớt áp lực đối với chính bản thân.

Đồng thời, bị can mong muốn sau này trong ngày xét xử có thể được xem xét để có thể sớm trở về nhà chăm sóc cho gia đình vì bản thân là trụ cột và đang có con nhỏ và có thể về nhà để thắp 1 nén hương cho con.

