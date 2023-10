Bình Dương: Bé gái 6 tuổi bầm tím mặt vì cha ruột “lỡ tay" và lý do không ai ngờ đến

Ngày 30/9, bà Nhi đến Công an xã Phú An trình báo sự việc. Công an xã đã mời ông Hùng lên làm việc, viết tường trình và cam kết không đánh bé. Trong tường trình, ông Hùng giải thích lý do khiến nhiều người ngỡ ngàng: chỉ là “lỡ tay” khi dạy bé học online.

Bà Nhi cho biết thêm, sau khi ly hôn, tòa án nhân dân quyết định quyền nuôi dưỡng thuộc về cha bé vì điều kiện kinh tế khá giả hơn. Gần đây, hàng xóm thông tin, bé thường xuyên bị cha ruột và mẹ kế đánh nhưng không dám can ngăn.