Bình Dương: Bé gái 6 tuổi bầm tím mặt vì cha ruột “lỡ tay" và lý do không ai ngờ đến

Xã hội 02/10/2021 00:08

Sáng ngày 1/10, mạng xã hội xôn xao với hình ảnh bé gái (6 tuổi) ở Bình Dương bị chính cha ruột của mình bạo hành hết sức thương tâm, gây bức xúc dư luận.

Theo VOV, qua xác minh, nạn nhân là bé L.M.H.Y (6 tuổi). Người bạo hành bé được xác định là ông Lê Quốc Hùng (43 tuổi, cha ruột) và bà Phụng (mẹ kế), cùng ngụ xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Theo lời bà Mai Ngọc Nhi (25 tuổi, ngụ phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)- mẹ ruột bé Y, ngày 29/9, cháu Y. bị đánh đập dã man khiến mặt, tay chân sưng, bầm tím. Lúc bị đánh, bé sợ và đã trốn qua nhà hàng xóm. Nhận được thông tin, bà Nhi đã liên hệ xin được đưa con đi bệnh viện khám nhưng ông Hùng không đồng ý.

Bình Dương: Bé gái 6 tuổi bầm tím mặt vì cha ruột “lỡ tay' và lý do không ai ngờ đến - Ảnh 1
 

Ngày 30/9, bà Nhi đến Công an xã Phú An trình báo sự việc. Công an xã đã mời ông Hùng lên làm việc, viết tường trình và cam kết không đánh bé. Trong tường trình, ông Hùng giải thích lý do khiến nhiều người ngỡ ngàng: chỉ là “lỡ tay” khi dạy bé học online.

Bà Nhi cho biết thêm, sau khi ly hôn, tòa án nhân dân quyết định quyền nuôi dưỡng thuộc về cha bé vì điều kiện kinh tế khá giả hơn. Gần đây, hàng xóm thông tin, bé thường xuyên bị cha ruột và mẹ kế đánh nhưng không dám can ngăn.

Lo sợ con bị khủng hoảng tinh thần nên chị đã làm đơn gửi Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bến Cát; UBND thị xã Bến Cát; Công an tỉnh Bình Dương nhờ can thiệp và đòi được quyền nuôi con. Sau đó, chị N. có đơn gửi UBND thị xã tố cáo hành vi bạo hành của ông Hùng nên lãnh đạo UBND xã Phú An tiếp tục giao công an làm việc với các bên để làm rõ.

Không phải là trường hợp hiếm hoi, câu chuyện bạo lực với trẻ em xảy ra và gieo những nỗi niềm xót xa ở nhiều nơi khác.

Trước đó, theo Tuổi trẻ, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố bị can Lê Thành Công (43 tuổi, ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) về tội cố ý gây thương tích theo quy đinh tại điều 134 Bộ luật hình sự. Bởi trước đó người đàn ông này từng dùng vũ lực đánh con gái L.H.A. (6 tuổi, lớp 1A16, Trường tiểu học Xuân Đỉnh) trong quá trình dạy con học tại nhà vào trưa ngày 16-9, dẫn đến cháu bé tử vong.

Bình Dương: Bé gái 6 tuổi bầm tím mặt vì cha ruột “lỡ tay' và lý do không ai ngờ đến - Ảnh 2
 Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: DANH TRỌNG

Sẽ chẳng ai ngờ tới, sau một trận đánh từ chính cha ruột của mình H.A. đã không thể tiếp tục sống, huống gì là tiếp tục học tập theo đúng yêu cầu của người cha bạo lực? 

Qúa nhiều những bài học kèm theo mất mát đã và đang xảy ra. Và nếu các bậc phụ huynh không tự ý thức và kiềm chế sự nóng giận của mình, có lẽ trong tương lai sẽ còn nhiều nữa những trường hợp tương tự như câu chuyện của bé Nhi hay bé L.HA.

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