Phi Nhung: Hé lộ tâm niệm dành cho khán giả, ai nấy không khỏi nghẹn ngào khi xem lại những hình ảnh này

Ngày 28.9 vừa qua, giới nghệ sĩ không khỏi bàng hoàng khi hay tin ca sĩ Phi Nhung qua đời . Sự ra đi của nữ nghệ sĩ để lại nhiều tiếc nuối, xót xa trong lòng đồng nghiệp lẫn khán giả. Bởi khi nhắc đến Phi Nhung, người ta không chỉ nhớ đến Bậu ơi đừng khóc, Phải lòng con gái Bến Tre, Bông điên điển, Áo mới Cà Mau… hay hình ảnh một cô ca sĩ có tấm lòng nhân hậu, sẵn sàng đứng ra cưu mang nhiều đứa trẻ mồ côi mà còn bởi cái tâm dành cho nghệ thuật và sự đối đãi đặc biệt dành cho người hâm mộ của mình.

Sinh thời, Phi Nhung từng chia sẻ với Thanh Niên, cô tâm niệm 'khán giả là ân nhân' của mình. Bởi theo nữ ca sĩ, chính nhờ có tình yêu thương, sự ủng hộ của mọi người mà cô mới có được như ngày hôm nay. Điều đó cũng phần nào giải thích được lý do vì sao mỗi lần kết thúc phần biểu diễn, giọng ca 7X thường có hành động cúi đầu như một cách cô bày tỏ lòng biết ơn trước tình cảm mà mọi người dành cho mình.

Cách đây không lâu, clip ghi lại khoảnh khắc Phi Nhung nằm trên sân khấu để chụp ảnh cùng khán giả từng khiến nhiều người xúc động. Trong video này, khi cô đang trình diễn trên sân khấu thì bất ngờ một vị khán giả lớn tuổi tiến đến ngỏ ý chụp hình cùng. Vì bục sân khấu quá cao, nữ ca sĩ không ngần ngại nằm sát xuống để thuận tiện cho việc selfie với một thái độ cởi mở, vui vẻ. Khoảnh khắc “bất chấp hình tượng" này vô tình lại giúp Phi Nhung trở nên đẹp hơn trong mắt mọi người.

Giọng ca Phải lòng con gái Bến Tre cũng từng lý giải rằng mỗi khi nữ ca sĩ đến biểu diễn, có nhiều trường hợp khán giả “xé rào" hay bị bảo vệ chặn lại. Trước tình huống đó, nữ ca sĩ luôn tìm cách xử lý phù hợp bởi cô muốn gần gũi với khán giả của mình. Cố ca sĩ từng tâm sự:“Miễn sao mọi người vui là được. Mỗi lần ca sĩ Phi Nhung xuất hiện là khán giả đều vui như thế, dù sân khấu nhỏ hay lớn. Điều đó khiến tôi hạnh phúc lắm”.

Gần đây nhất, ngay cả khi nằm trên giường bệnh vì Covid-19, nữ nghệ sĩ cũng cố gắng hát trên giường bệnh tặng khán giả của mình. Dù giọng còn thều thào và phải gắn ống thở, cô vẫn cố gắng hát trọn vẹn ca khúc 'Bậu ơi đừng khóc'.