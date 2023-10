Sau khi dùng dao giết hại vợ một cách dã man ngay trong phòng trọ, nghi phạm đã bị Công an huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) bắt giữ ngay tại hiện trường. Theo hàng xóm, nghi phạm là người chiều vợ, nên khi xảy ra sự việc, mọi người rất bàng hoàng.

Theo Pháp luật và bạn đọc, sáng 30/9, Công an huyện Thuỷ Nguyên (TP. Hải Phòng) đang điều tra, làm rõ vụ án giết người xảy ra tại thôn Đường Hương, xã Lập Lễ. Nghi phạm sau khi gây án đã ngay lập tức bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Thông tin ban đầu, vụ án xảy ra vào tối 29/9, tại một nhà trọ trên địa bàn thôn Đường Hương. Nghi phạm trong vụ án là Lò Văn Thái (SN 1994, trú tại Thanh Chương, Nghệ An) đã dùng dao sát hại vợ là chị Lương Thị H. (SN 1999, trú cùng quê) một cách dã man ngay trong phòng trọ.

Nghi phạm bị bắt giữ ngay tại hiện trường - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Theo Người lao động, vụ việc chấn động này xảy ra vào tối 29/9, tại phòng trọ ở thôn Đường Hương, xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên. Bắt nguồn từ việc Lô Văn Thái và vợ đã xảy ra mâu thuẫn do Thái nghi ngờ chị H. ngoại tình. Sau đó, Thái bỏ đi uống rượu.

Đến 20 giờ 10 phút cùng ngày, Thái trở về phòng trọ thì 2 vợ chồng tiếp tục xảy ra cãi vã. Tại đây, Thái bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát vào người, cổ khiến chị H. tử vong tại chỗ.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng Công an xã Lập Lễ đã nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng Công an huyện Thủy Nguyên và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hải Phòng khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường. Về phần Lô Văn Thái sau khi gây án đã đến Công an xã Lập Lễ đầu thú, khai nhận về hành vi phạm tội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-chong-sat-hai-vo-da-man-o-phong-tro-he-lo-danh-tinh-va-cuoc-song-vo-chong-427917.html