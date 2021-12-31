Vào khuya ngày 30/12, lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Thái đã được Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh phê chuẩn.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Người lao động, vào khuya ngày 30/12, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP HCM) do có hành vi đồng phạm giúp sức với bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1996, quê Gia Lai). Lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Thái đã được Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh phê chuẩn.

Đồng thời, công an đánh giá đây là hành vi bạo hành trẻ em là không thể tha thứ, vi phạm nghiêm trọng pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái - Ảnh: NLĐ

Trước đó, báo Thanh niên đưa tin, sau khi sự việc xảy ra, Công an quận Bình Thạnh đã bắt khẩn cấp bà Trang về tội "Hành hạ người khác". Việc không bắt giam ông Thái về hành vi giúp sức và việc bắt bà Trang tội "Hành hạ người khác" bị dư luận phản ứng gay gắt.

Ông Thái thì trình bày giao cho Trang kèm bé V.A học toán và cũng thường nghe Trang có la và đánh bé V.A. Trước đó, ngày 11.12.2021, ông Th. phát hiện trên đầu bé V.A có thương tích và bé V.A nói lại bị té ngã, sau đó, ông Thái có đưa bé đến bệnh viện để khâu vết thương.

Cư dân tổ chức lễ tưởng niệm bé V.A ở sân chung cư - Ảnh: Thanh niên

Tiến hành pháp y bé V.A xác định nguyên nhân sơ bộ tử vong do phù phổi cấp, cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụ máu. Quá trình mổ tử thi xác định bé V.A bị tổn thương vùng ngực, bụng như sau: gãy khung xương sườn 2, 3, 4 bên phải, tụ máu nhẹ tại ổ gãy; vùng đầu: tụ máu dưới da trán đỉnh phải não phù nhẹ, các cơ quan khác vùng đầu không tổn thương.

Hiện tại, cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc này.

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