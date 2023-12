Theo chia sẻ thông tin từ Tuổi trẻ Online, vào lúc 19h43 ngày 22/12, Công an phường 22 nhận được tin báo của bảo vệ Bệnh viện Vinmec Central Park trên đường Điện Biên Phủ có cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở. Công an phường 22 báo Công an quận Bình Thạnh, đồng thời tiến hành lập hồ sơ ghi nhận lời khai ban đầu.

Qua kiểm tra sơ bộ, bác sĩ ghi nhận trên cơ thể cháu có nhiều vết bầm tím lớn ở mông, đùi, hông, lưng, sưng mủ ở vùng vai trái, trên thái dương bên phải có vết thương khoảng 2cm nghi vấn đã được khâu trước đó và đã lành.