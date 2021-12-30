Mấy ngày nay, cả xã hội bàng hoàng, căm giận và đau lòng khi biết thông tin bé gái 8 tuổi - N.T.V.A sống tại chung cư Saigon Pearl (TP.HCM) bị Võ Nguyễn Quỳnh Trang (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Bình Thạnh), là người tình của cha bạo hành dẫn đến tử vong.

Qua kiểm tra sơ bộ, bác sĩ ghi nhận trên cơ thể cháu có nhiều vết bầm tím lớn ở mông, đùi, hông, lưng, sưng mủ ở vùng vai trái, trên thái dương bên phải có vết thương khoảng 2cm nghi vấn đã được khâu trước đó và đã lành.

Theo chia sẻ thông tin từ Tuổi trẻ Online, vào lúc 19h43 ngày 22/12, Công an phường 22 nhận được tin báo của bảo vệ Bệnh viện Vinmec Central Park trên đường Điện Biên Phủ có cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở. Công an phường 22 báo Công an quận Bình Thạnh, đồng thời tiến hành lập hồ sơ ghi nhận lời khai ban đầu.

Cháu A. xác định nguyên nhân sơ bộ tử vong do phù phổi cấp, cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụ máu - Ảnh: Tuổi trẻ Online

Đến ngày khám nghiệm pháp y tử thi cháu A. xác định nguyên nhân sơ bộ tử vong do phù phổi cấp, cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụ máu. Quá trình mổ tử thi xác định cháu A. bị tổn thương vùng ngực, bụng như sau: gãy khung bên xương sườn 2, 3, 4 bên phải, tụ máu nhẹ tại ổ gãy, vùng đầu tụ máu dưới da trán đỉnh phải, não phù nhẹ, các cơ quan khác vùng đầu không tổn thương.

Ngày 28/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về hành vi "hành hạ người khác".

Lời khai của "dì ghẻ" Võ Nguyễn Quỳnh Trang

Theo chia sẻ thông tin từ Zing, khi bị bắt, bị can Trang khai có quan hệ tình cảm với ông Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, cha ruột cháu bé A.). Cả 3 sinh sống tại một căn hộ chung cư ở quận Bình Thạnh. Trong suốt thời gian sống chung, Trang nhiều lần đánh đập bé gái. Người phụ nữ này đã đặt mua roi mây để "dạy dỗ" con của chồng. Sau khi roi mây gãy, Trang chuyển sang đánh bé bằng gậy gỗ.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị khởi tố tội 'hành hạ người khác' - Ảnh: CACC

Vào sáng 22/12, bé học online đến 10h thì Trang kiểm tra bài. Đến 14h, Trang nấu phở cho bé ăn. V.A có đòi uống sữa và được Trang đưa cho 3 hộp. Sau đó, bé tiếp tục uống nước ép ổi. Sau khi ăn uống xong, Trang dạy bé gái 8 tuổi học. Do bé gái làm sai nên Trang đánh nhiều cái. Bị can chỉ dừng đánh đến khi A. học tốt lên.

Khoảng nửa giờ sau, bé A. than mệt và vào phòng nghỉ. Thấy bé nôn ói, Trang dọn dẹp và gọi cha nạn nhân về. Ông Thái về đến nhà thì ôm con gái vào nhà tắm. Sau khi phát hiện trong mũi bé có nhiều dị vật (thức ăn), ông Thái hút ra. Cảm thấy con gái yếu, ông liền gọi cấp cứu và nhờ bảo vệ đưa nạn nhân đến bệnh viện. Theo cơ quan điều tra, bé A. được xác định đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện vào ngày 22/12.

Người cha biết việc "mẹ kế" đánh con mình

Báo Người lao động đưa tin, tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, cha ruột cháu bé) trình bày giao cho Trang kèm cháu học Toán và cũng thường nghe Trang có la và đánh cháu. Trước đó ngày 11/12, ông Thái phát hiện trên đầu cháu V.A. bị thương tích và cháu nói lại bị té ngã, sau đó ông có đưa cháu đến Bệnh viện ITO để khâu vết thương.

Ông Nguyễn Kim Trung Thái biết việc người tình đánh con mình - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, ngày 29/12, chị N.T.H. (36 tuổi), mẹ cháu N.T.V.A. (8 tuổi) gửi đơn tố cáo, yêu cầu cơ quan chức năng khởi tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) và Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi) về 3 hành vi. Trong đó, chị H. cho rằng, ông Thái biết rõ Trang đánh đập, hành hạ cháu A. trong thời gian dài nhưng không đứng ra bảo vệ, không hề có thái độ ngăn cản, đưa con đi chữa trị, khiến cháu phải chịu đựng sự đau đớn quá mức, ra đi trong tuyệt vọng.

Hiện, ông Thái được Công an quận Bình Thạnh cho tại ngoại và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện người này có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Công an quận Bình Thạnh vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.