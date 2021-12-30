"UNICEF bày tỏ sự đau buồn và mối quan ngại sâu sắc về việc bé gái tử vong do bạo lực của người mà lẽ ra em có thể tin tưởng và có thể bảo vệ em"- bà Rana Flowers nói.

Theo báo Người Lao động đưa tin liên quan đến sự việc bé gái 8 tuổi bị người tình của bố bạo hành đến tử vong ở TP.HCM, bà Rana Flowers - Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam đã lên tiếng trước sự việc bạo hành trẻ dã man này.

"Các vụ xâm hại trẻ em ngày càng gia tăng, thậm chí còn tăng nhiều hơn trong thời gian phong tỏa vì Covid-19, báo hiệu nhu cầu cấp bách cần có các giải pháp mạnh mẽ hơn"- bà nhấn mạnh.

Theo bà Rana Flowers cho biết thêm, tình trạng đáng buồn hiện nay là phần lớn các vụ xâm hại trẻ em đều do những người mà các em quen biết và tin tưởng gây ra. Các vụ việc thường chìm trong im lặng và đơn độc.

Theo UNICEF, Việt Nam cần có một hệ thống bảo vệ cho phụ nữ và trẻ em một cách mạnh mẽ hơn, một hệ thống với các nhân viên công tác xã hội được đào tạo, có trình độ chuyên nghiệp, những người có thể xác định, can thiệp, đáp ứng với nhu cầu và bảo vệ trẻ em và phụ nữ.

Theo đó, cần có một hệ thống với lực lượng công an được đào tạo, với các thẩm phán và tòa án thân thiện với trẻ em, cần có thái độ không khoan nhượng đối với bạo lực của tất cả các nhà chức trách, trong tất cả các trường học, trên toàn cộng đồng.

Bà Rana Flowers - Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam - Ảnh: UNICEF

"Không khoan nhượng có nghĩa là những người hàng xóm khi chứng kiến bạo lực hoặc nghe tiếng kêu khóc sẽ ngay lập tức báo chính quyền và yêu cầu công an phải hành động để bảo vệ nạn nhân; có nghĩa là công an sẽ phải chịu trách nhiệm và có những hành động kịp thời, các nhân viên y tế và giáo viên khi nhận ra các dấu hiệu về bạo lực sẽ báo cáo ngay, có nghĩa là những giải pháp dựa vào cộng đồng cần được thực hiện để trẻ em hoặc phụ nữ có thể tiếp tục sống an toàn ở nhà trong khi thủ phạm phải bị chuyển đi"- bà Rana Flowers nêu ví dụ.

Đồng thời, đại diện UNICEF kêu gọi: "Tất cả chúng ta phải hành động nhiều hơn nữa, đứng lên bảo vệ những người dễ bị tổn thương, nâng cao nhận thức của phụ nữ và trẻ em rằng bất kỳ hình thức bạo lực nào cũng không thể chấp nhận được và họ cần tìm kiếm sự giúp đỡ để ngăn chặn bạo lực".

Trước đó, tại cơ quan điều tra vụ việc bạo hành, Võ Nguyễn Quỳnh Trang - người bạo hành bé N.T.V.A. (SN 2013, ở TP.HCM) thừa nhận có quan hệ tình cảm với bố của bé. Cả ba sống chung ở căn hộ chung cư Saigon Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh. Trong quá trình chung sống, Trang được bố bé A. giao trọng trách nuôi dạy cháu và để dạy dỗ, Trang mua roi mây về giấu trong căn hộ. Ngày 22/12, Trang dạy bé A. học và khi bé làm bài sai thì bị Trang đánh. Sau đó, phát hiện cháu bé rơi vào tình trạng nặng nên Trang gọi cho cha bé về đưa đi bệnh viện nhưng bé đã không qua khỏi.