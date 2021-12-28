Trang thừa nhận có mối quan hệ tình cảm với ông T. (SN 1985) khi ông này có vợ con. Vào tháng 8/2020, ông T. ly hôn với vợ thì chưa đầy một tháng sau, ông T. và Trang dọn đến cùng sống như vợ chồng tại căn hộ chung cư cao cấp Saigon Pearl (ở phường 22, quận Bình Thạnh).

Trang đã hành hạ bé A. trong thời gian dài. Ban đầu, Trang mua một đoạn roi mây dùng để đánh bé A. Một thời gian sau đoạn roi mây bị gãy thì Trang đánh cháu bé bằng những đoạn gỗ và các vật dụng có sẵn trong nhà như: cây lau nhà, chổi…

Theo thoả thuận sau ly hôn thì bé A. sinh sống cùng ông T. Khi ông dọn về chung sống với người tình thì có vú nuôi theo chăm sóc cháu nhưng chưa đầy một tháng thì Trang đã đuổi việc người vú nuôi này. Khivắng mặt ngưới vú nuôi, bà Trang hành hạ con riêng của người tình, ghi chép một loạt công việc hàng ngày lên một tấm bảng treo trong nhà và bắt cháu A. phải làm.

Bé A. bị gười tình của bố bạo hành đến tử vong - Ảnh: Internet

Khai nhận về ngày xảy ra sự việc thương tâm, Trang cho biết, sáng 22/12, Trang dạy cho cháu A. học online. Đến trưa, Trang vẫn cho cháu A. ăn phở, uống sữa như bình thường. Đầu giờ chiều, Trang tiếp tục dạy cháu A. học. Tuy nhiên, do cháu làm bài sai nên đã bị Trang đánh. Khi cháu A. ngồi học ngoan, thì bà Trang dừng đánh.

Chỉ một lúc sau đó, cháu A. bắt đầu than mệt, vào phòng nằm và nôn ói. Bà Trang đã gọi cho ông T. về nhà để xem xét. Lúc này, ông T. bế cháu A. vào phòng vệ sinh để giúp cháu nôn ói và có móc ra nhiều thức ăn ở vùng mũi của cháu. Phát hiện con quá yếu, ông T. đã báo bảo vệ toà nhà, cùng bế con vào bệnh viện gần đó để cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong.

Theo kết quả giám định tử thi của cơ quan chức năng, cháu A. bị đa chấn thương, bị phù phổi cấp. Tại cơ quan công an Trang thừa nhận, những dấu vết trên người cháu A. là do bà gây ra.

Khi khám nghiệm hiện trường tại căn nhà, công an có thu giữ nhiều vật dụng mà Trang đã dùng hành hạ cháu A., trong đó có cây lau nhà có dính ít tóc.

Trên người bé A xuất hiện nhiều vết bầm nhưng người bố vẫn có động thái quyết liệt bảo vệ con - Ảnh: Internet

Theo thông tin của Doanh nghiệp và Tiếp thị, tại cơ quan công an, ông T. cũng thừa nhận giao con gái cho Trang chăm sóc nuôi dưỡng, dạy học. Ông T. cũng biết có nắm được việc Trang dùng roi mây, sau này là dùng cây đánh cháu A.

Tuy nhiên, trong quá trình sinh hoạt, biết người cháu xuất hiện nhiều vết bầm tím và bảo rất sợ mẹ (Trang) nhưng ông T. có vẻ như đồng tình với các biện pháp "dạy con" như vậy của người tình nên không có những hành động quyết liệt để bảo vệ con hoặc cản trở Trang.