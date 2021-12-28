Sau 6 ngày bé gái 8 tuổi ở TP.HCM tử vong, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố Võ Nguyễn Quỳnh Trang về tội hành hạ người khác.

Theo chia sẻ thông tin từ Zing, vào ngày 28/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội Hành hạ người khác.

Cụ thể, cảnh sát cho rằng Trang đã hành hạ bé N.T.V.A. (8 tuổi) tại chung cư Sài Gòn Pearl (quận Bình Thạnh) khiến nạn nhân tử vong vào ngày 22/12. Đồng thời, lượng chức năng quận Bình Thạnh xác định bé gái 8 tuổi đã tử vong trước khi được đưa vào viện.

Công an bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang - Ảnh: Zing

Trước đó, Tuổi trẻ Online đưa tin, vào khoảng 19h45 tối 22/12, cơ quan chức năng nhận tin báo từ một bệnh viện (đóng tại phường 22, quận Bình Thạnh) với nội dung bệnh viện có cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện. Ngay sau khi nhận được tin báo, các đội nghiệp vụ của Công an quận Bình Thạnh phối hợp Công an phường 22 xuống bệnh viện ghi nhận lời khai những người liên quan, điều tra làm rõ vụ việc.

Những vết bầm tím trên người bé A. nghi bị 'dì ghẻ' bạo hành - Ảnh: Tuổi trẻ Online

Sau khi kiểm tra thi thể, bác sĩ ghi nhận cháu bé có những vết bầm lớn nhiều nơi trên cơ thể, ngoài ra còn có vết thương được khâu vá, mờ cũ trên vùng mặt. Từ những vết thương và mảng thâm, bầm trên cơ thể bé, cơ quan chức năng nghi vấn cháu bé bị đánh đập dẫn đến tử vong.

Qua điều tra, Công an quận Bình Thạnh xác định bé V.A. sống cùng với cha ruột và Trang (người tình của cha) tại block Topaz 2, chung cư Sài Gòn Pearl. Trong thời gian sinh sống, bé V.A. bị Võ Nguyễn Quỳnh Trang đánh đập trong thời gian dài. Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

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