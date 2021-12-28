Chủ quán bánh mì Phượng ở Hội An lên tiếng xin lỗi trước làn sóng “tẩy chay” vì phốt thái độ

Xã hội 28/12/2021 09:03

Trước sự việc nhân viên quán bánh mì Phượng có thái độ “hách dịch” với khách và phải đối diện với làn sóng “tẩy chay” dữ dội, chủ quán bánh mì Phượng đã phải lên tiếng xin lỗi.

Trên trang cá nhân, chủ quán bánh mì Phượng nổi tiếng của Hội An đã chính thức có những chia sẻ sau ồn ào liên quan đến thái độ của nhân viên tiệm bánh. Theo đó, chủ quán bánh mì nổi tiếng này viết rằng sau khi đọc bài viết phản ánh về quán của bà trên mạng xã hội, bà cảm thấy rất sốc. Bà sau đó đã chấn chỉnh lại nhân viên và thay mặt tiệm bánh lên tiếng xin lỗi khách hàng.

Chủ quán bánh mì Phượng ở Hội An lên tiếng xin lỗi trước làn sóng “tẩy chay” vì phốt thái độ - Ảnh 1

Bài viết này cũng được Fanpage Bánh mì Phượng Hội An đăng lại. Chủ tiệm bánh mì cho rằng này sự việc hôm đó chỉ đơn giản là thiếu sót của nhân viên trong việc quan sát người đến trước và đến sau. Bà cũng không đề cập đến việc nhân viên văng những lời lẽ “không đúng mực” với khách hàng và cho biết đó chỉ là giọng nói địa phương của nhân viên trong quán.

Chủ quán bánh mì Phượng ở Hội An lên tiếng xin lỗi trước làn sóng “tẩy chay” vì phốt thái độ - Ảnh 2
Ảnh chụp màn hình

Chủ quán bánh mì Phượng viết: “Thật sự 35 năm trong nghề tôi luôn trau chuốt và quan tâm đến việc chất lượng cho ổ bánh mì sao cho vừa khách từ địa phương đến khách du lịch và được rất nhiều khách hàng ủng hộ. Trong quá trình bán hàng có 1 nhân viên thực sự không được khôn khéo trong đối xử, tôi cũng đã quán triệt đến nay đã tốt rất nhiều. Sự việc hôm trước chỉ là bán trước, bán sau thôi, mong mọi người hiểu và thông cảm”

“Về giọng nói, các em đa phần là người Quảng Nam và ở quê nên giọng đặc chất Quảng Nam vậy đó. Sự việc trên đây cũng 1 phần sai sót bởi nhân viên, tôi thay mặt xin lỗi cộng đồng mạng cũng như bạn trẻ hôm đó. Mong mọi nhìn nhận một cách chân thực tại bánh mì Phượng, gia đình chúng tôi cũng đã hết mình phục vụ quý khách hàng trong 35 năm qua và chúng tôi cũng rất biết ơn" – chủ quán bánh mì chia sẻ.

Chủ quán bánh mì Phượng ở Hội An lên tiếng xin lỗi trước làn sóng “tẩy chay” vì phốt thái độ - Ảnh 3

Chủ quán bánh mì Phượng ở Hội An lên tiếng xin lỗi trước làn sóng “tẩy chay” vì phốt thái độ - Ảnh 4
Ảnh chụp màn hình

Trước đó, trên MXH xuất hiện bài viết kêu gọi tẩy chay bánh mì Phượng ở Hội An của một vị khách nữ. Theo nội dung bài viết, vị khách nữ kể rằng chị đứng xếp hàng gần 20 phút để chờ các nhân viên làm 30 ổ bánh mì cho một người khách đến trước. Khi sắp đến lượt mình, chị nhắc nhân viên làm cho 5 ổ bánh mì. Điều chẳng có gì đáng nói khi chị này cho rằng sau khi nghe giọng TP HCM, các nhân viên chỉ im lặng không trả lời.

Chủ quán bánh mì Phượng ở Hội An lên tiếng xin lỗi trước làn sóng “tẩy chay” vì phốt thái độ - Ảnh 5

Sau đó, nhân viên quán thay vì làm bánh mì cho chị khách này thì lại bất ngờ làm bánh cho những vì khách đứng sau. Đáng nói hơn, theo vị khách nữ, nhân viên của quán có thái độ "xấc xược, hách dịch với khách". Thậm chí, trong câu nói chất giọng địa phương của nhân viên được cho là có lẫn nhiều câu chửi thề với vị khách này.

Chủ quán bánh mì Phượng ở Hội An lên tiếng xin lỗi trước làn sóng “tẩy chay” vì phốt thái độ - Ảnh 6

Sau khi đăng tải, bài viết này nhận được hàng ngàn bình luận và những lượt chia sẻ chóng mặt trên các hội nhóm khác. Nhiều người sau đó cũng bất ngờ lên tiếng ủng hộ người khách nữ này và cho biết bản thân cũng đã từng phải nhận thái độ ứng xử không tốt với khách khi đến tiệm bánh mì nổi tiếng này mua. Tiệm bánh mì sau đó đã phải nhận làn sóng “tẩy chay” dữ dội từ CĐM.

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