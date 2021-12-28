Nghi vợ tòm tem trai lạ, chồng giả vờ nói đi công tác thuê khách sạn gần nhà và phát hiện ra sự thật động trời về vợ

Đặc biệt, chị Li Zhu lại là người phụ nữ có ngoại hình xinh xắn, lại biết ăn nói nên luôn chiếm được cảm tình của nhiều người xung quanh. Cuộc sống vợ chồng son ban đầu cũng khá hạnh phúc nhưng sau đó, anh Zhang Jun thường xuyên phải đi công tác xa nhà, công việc bận rộn khiến cô Li Zhu liên tục phải ở nhà một mình. Xa nhau về mặt địa lý cũng khiến khoảng cách về tình cảm ngày một lớn dần, cô Li Zhu dần dần cảm thấy lạnh nhạt với chồng mình.

Theo đó, người đàn ông tên Zhang Jun và vợ mình Li Zhu mới kết hôn được vài tháng, nhìn vào ai cũng thấy ngưỡng mộ bởi cuộc sống vợ chồng son rất hạnh phúc.

Đầu tháng 12/2021, anh Zhang Jun nói với vợ rằng anh phải đi công tác ở thành phố khác trong khoảng 3-4 ngày. Nhưng thực tế, anh Zhang Jun không có bất cứ lịch không có bất cứ lịch công tác nào cả. Đêm hôm đó, anh không về nhà mà thuê một phòng khách sạn ở gần nhà để tiện theo dõi hành tung của vợ.

Giác quan thứ 6 của người chồng đã mách bảo dường như vợ mình đang có điều gì đó thay đổi nên anh Zhang Jun nảy sinh nghi ngờ rằng vợ đã thay lòng đổi dạ nhưng không có bằng chứng gì để xác nhận chuyện này.

Anh Zhang Jun theo dõi cửa nhà mình từ tối đến đêm nhưng không thấy động tĩnh gì. Cho tới tận 23h đêm, anh bất ngờ thấy một người đàn ông lạ mặt đi đến gõ cửa, sau đó cô Li Zhu ra mở cửa cho anh ta vào. Cảnh tượng này khiến anh Zhang Jun hoàn toàn sụp đổ. Tức giận và thất vọng, anh Zhang Jun tin chắc rằng vợ mình đã lén lút ngoại tình với người đàn ông khác trong những khoảng thời gian mình không ở nhà.

Ngay sau đó, anh Zhang Jun đã gọi cho một số bạn bè và người thân của mình sống cách đó không xa, cùng anh xông vào nhà bắt gian. Một người bạn của anh Zhang Jun đã đứng trước cửa nhà gọi to: "Thu tiền nhà đây, mở cửa ra".

Mặc dù việc thu tiền nhà vào lúc nửa đêm là bất thường nhưng có lẽ cô Li Zhu và tình nhân của mình không hề cảnh giác gì. Họ cho rằng anh Zhang Jun đang đi công tác xa nên đã nhanh chóng ra mở cửa. Nào ngờ, khi thấy anh Zhang Jun đang đứng trước cửa, tất cả đều sốc nặng nhìn nhau.

Khi ấy, cô Li Zhu đang mặc chiếc váy khả mỏng manh, còn tình nhân của cô cũng tỏ ra khá bối rối khiến anh Zhang Jun không còn nghi ngờ gì nữa, lập tức xông vào nhà, ấn cổ "kẻ thứ 3" vào tường rồi hỏi anh ta tại sao lại ở đây giờ này. Người đàn ông kia lắp bắp trả lời rằng anh ta với cô Li Zhu là bạn, chỉ đến tán gẫu với nhau mà thôi. Tất nhiên, anh Zhang Jun và những người bên cạnh anh đều không tin lời giải thích này.

Chuyện đã đến nước này, cả 2 đều đệ đơn ly hôn, anh cũng tố cáo cô ngoại tình với người đàn ông khác, vi phạm Luật hôn nhân gia đình, yêu cầu bồi thường thiệt hại về mặt tình cảm.