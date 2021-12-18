Mở tủ ra phát hiện bí mật bao nhiêu năm của chồng, cách hành xử cao tay của vợ khiến người  chồng thán phục

Được biết người vợ này tên là Chen, sống tại thành phố Liên Vân Cảng, thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Vài ngày trước đã đi dọn dẹp nhà cửa trong lúc rảnh rỗi, cô đã vô tình tìm thấy một ngăn tủ kỳ lạ mà bình thường cô rất hiếm khi để ý đến. Ngăn tủ này cũng rất khó để mở ra dù không hề có khóa bên ngoài. Vì tò mò, cô Chen đã cố gắng cạy ra và phát hiện bên trong đó khiến cô sốc nặng.

“Của chồng công vợ” là chuyện được xem là đương nhiên đối với nhiều cặp vợ chồng hiện đại. Tuy nhiên sẽ có đôi lần các ông chồng cảm thấy bị bí bách bởi số tiền mà cần chi tiêu thì quá nhiều nhưng lại không dám hé nửa lời với vợ. Vì vậy mới có những câu chuyện như “quỹ đen” được lập ra, thế nhưng mới đây, một người đàn ông Trung Quốc lại gặp phải "vận xui" khi bị vợ phát hiện nơi cất giấu quỹ đen, song cách hành xử của người vợ mới đáng chú ý nhất.

Hóa ra, ngăn tủ này là nơi cất giấu "quỹ đen" của chồng cô. Từ trước đến nay, cô Chen gần như không bao giờ để ý có ngăn tủ nhỏ ở đây nên không hề biết chuyện này.

Khoản "quỹ đen" của chồng cô Chen được xếp vô cùng ngăn nắp và gọn gàng, tệp nào ra tệp nấy. Sau khi bỏ ra đếm toàn bộ, cô Chen cho biết số tiền tổng cộng là 9.800 nhân dân tệ (gần 35,3 triệu đồng). Cô Chen cũng nhận ra rằng có một số tờ tiền đã bị mốc lên, dường như chồng cô đã bí mật tiết kiệm số tiền này từ rất lâu rồi. Tất nhiên sau đó, cô Chen đã "tịch thu" toàn bộ số tiền này.

Cô Chen vô cùng bất ngờ và choáng váng khi phát hiện ra sự thật này. Tuy nhiên, thay vì vui sướng vì đột nhiên có tiền rơi vào túi hay tức giận vì biết được chồng lén lút cất giấu "quỹ đen" sau lưng mình, cô Chen lại có hành động vô cùng bất ngờ.

Cô Chen cho biết ban đầu khi nhìn thấy "quỹ đen" của chồng, cô hơi tức giận nhưng sau đó, cô lại tin tưởng và nghĩ rằng chồng mình chỉ đang tiết kiệm và muốn giữ gìn cho gia đình, không hề tiêu pha gì cho bản thân, vì thế cô đã quyết định đưa lại cho chồng toàn bộ số tiền đó để anh ấy tiếp tục để dành. Cô Chen nói rằng cô rất tin tưởng và thương chồng, vì vậy không bao giờ muốn anh ấy phải khổ.

Những người vợ hành xử được như cô Chen quả thật rất hiếm, đây cũng là nghệ thuật giữ lửa hôn nhân mà các gia đình khác nên tham khảo.