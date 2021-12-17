Bé gái bị mắc kẹt trong bồn cầu vừa làm chuyện khó hiểu, nhân viên cứu hộ chỉ biết lắc đầu

Được biết câu chuyện này diễn ra ở thành phố Mậu Danh (Quảng Đông, Trung Quốc), lúc này bé gái đã bị mắc kẹt vào bồn cầu khi đi vệ sinh. Sau khi đã làm mọi cách nhưng vẫn không giúp con gái thoát ra được nên ông bố đã gọi điện cho đội cứu hộ địa phương đến hỗ trợ.

Khi lực lượng cứu hộ tiếp cận bé gái, họ vô cùng ngạc nhiên vì thái độ dửng dựng thậm chí xem như không có chuyện gì đang xảy ra của bé gái đang bị mắc kẹt trong bồn cầu hàng giờ đồng hồ.

Ban đầu, hai nhân viên cứu hộ vào nhà vệ sinh để xác nhận tình hình bị mắc kẹt của bé gái. Khi được các anh cứu hộ hỏi "có thể tự đứng lên được không?", bé gái đã trả lời: "Không được ạ! Đau quá!".

Chỉ trong vòng thời gian ngắn, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đến đây, các anh cứu hộ không khỏi bật cười khi chứng kiến bé gái mặc dù bị mắc kẹt trong bồn cầu nhưng vẫn thản nhiên ngồi chơi điện thoại, khác xa với những trường hợp trẻ con gặp nạn khóc "lên bờ xuống ruộng" mà các anh từng gặp.

Tiếp theo, nhân viên cứu hộ mới bắt đầu thực hiện quy trình tháo dỡ bồn cầu để mang bé gái ra khỏi nhà vệ sinh trước.

Trong quá trình tháo dỡ, bé gái vô cùng bình tĩnh và thản nhiên ngồi chơi điện thoại "giết thời gian", để các anh cứu hộ muốn làm gì thì làm. Cô bé thậm chí còn nằm dựa vào người của nhân viên bên cạnh vì "ngồi lâu quá mệt", tay vẫn không quên lướt điện thoại hoàn thành nhiệm vụ trong trò chơi. Thái độ bình thản của bé gái khiến các nhân viên cảm thấy vừa buồn cười vừa tội nghiệp.

Một lúc sau, bé gái đã được nhân viên bế ra ngoài trong tình trạng mông vẫn còn dính với nắp bồn cầu. Sau đó, nhân viên đã sử dụng dụng cụ kiềm máy cỡ lớn để cắt nắp bồn cầu.

Quá trình diễn ra khá chật vật, cô bé được nhân viên ôm trong lòng, bên cạnh có chiếc kiềm máy đang hoạt động, thế nhưng bé gái vẫn điềm nhiên mải mê chơi điện thoại, không hề biểu lộ bất kỳ sự sợ hãi nào.

Khi cái mông cuối cùng cũng được "tự do", bé gái đột nhiên quay ra hỏi bố đang đứng bên cạnh với giọng điệu buồn bã: "Bồn cầu bị hư rồi. Sau này sao con đi vệ sinh được?".

Nhân viên cứu hộ nghe vậy chỉ biết bật cười thành tiếng, đồng thời nhắc nhở bé không được ngồi vệ sinh quá lâu, nếu không tình huống tương tự lại có thể xảy ra.

Sự viện diễn ra khiến nhiều người ngạc nhiên vì khi đối mặt với việc bị kẹt ở bồn cầu, đến người lớn còn cảm thấy lo lắng chứ nói gì bé gái. Nhiều cư dân mạng đặt ra câu hỏi rằng ngay cả khi sự việc nguy hiểm như vậy mà bé gái còn thản nhiên chơi điện thoại nữa thì không biết những lúc bình thường, con còn ghiền đến mức nào nữa.