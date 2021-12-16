“Trong thời gian em đi vắng, anh họ sang tòm tem với vợ của em. Người em phát hiện ra, anh thề non hẹn biển nhưng vẫn lén lút qua lại”, một bài đăng trên MXH cho hay.

Mới đây, MXH xôn xao câu chuyện chấn động. Các đoạn clip và hình ảnh được đăng tải rõ ràng để bóc phốt một người anh họ.

Theo đó, sự việc anh họ ngủ với vợ của em gia đình hai bên đều biết cả. Họ đã thực hiện một cuộc họp để các bên giãi bày và xử lý.

Trong đoạn clip đầu tiên, nhân vật anh họ đọc bản tường trình sự việc đã xảy ra. Nội dung có đoạn kể rõ nguyên nhân của buổi họp gia đình.

“Từ tháng 6/2021 đến nay. Tôi là P.H.N và em P.T.N.A đã có tình cảm vượt quá giới hạn. Em A. là vợ của em T. Tôi và em A. đã đi nhà nghỉ ở Mạo Khê và quan hệ tình dục với nhau”, người đàn ông đọc to rõ ràng giữa cả gia đình.

Anh ta cũng bày tỏ rằng mình nhận thức được việc làm trên phá vỡ hạnh phúc của hai em, ảnh hưởng quan hệ nội ngoại hai bên. Cuối cùng là lời hứa hẹn của bản thân anh ta và xin được tha thứ.

Ở đoạn clip tiếp theo, người anh họ quỳ xuống nói lời xin lỗi cả nhà trực tiếp khi được người lớn yêu cầu:

“Trong thời gian qua cháu đã có lỗi sau, mong trên gia tiên dưới cô bác chú dì và em bỏ qua cho cháu. Cháu biết như thế là sai. Cháu hứa từ nay về sau không tái phạm. Nếu cháu lặp lại thì sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và gia đình”, người anh họ lên tiếng.

Tiếp đó, người cô của anh ta cũng khuyên nhủ anh ta nên sửa đổi.

“Bố cháu ngồi đây mẹ cháu ngồi đây, bố cháu là anh của cô giờ khổ lắm cũng có nói được gì đâu. Cháu nên làm tốt, có trách nhiệm với lời nói của mình”, người cô và cũng chính là mẹ chồng của người em dâu phát biểu.

Đúng là kể cả chuyện khó tin nhất nó vẫn xảy ra như thế. Được biết, hai bên gia đình này đã quyết định bỏ qua cho người cháu quan hệ với em dâu. Tuy nhiên, không rõ lí do vì sao mà đoạn clip cùng những hình ảnh bị tung hê lên MXH.