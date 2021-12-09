Chồng bắt quả tang vợ 'ngoại tình' trong phòng ngủ, khi biết danh tính 'kẻ thứ ba' càng sốc

Ngoại tình 09/12/2021 10:55

Nghi ngờ vợ ngoại tình, người chồng đã giả vờ đi làm, sau đó quay lại để bắt tận tay.

Mới đây, trên mạng xã hội Twitter lan truyền mạnh mẽ một đoạn clip cho thấy một người đàn ông bắt quả tang vợ mình đang "lên giường" với tình nhân ngay tại nhà giữa ban ngày. Điều bất ngờ hơn nữa đó là gã tình nhân lại chính là một trong những người bạn thân của anh chồng.

Được biết, sự việc xảy ra tại một vùng ngoại ô ở Ghana, một quốc gia ở Tây Phi. Người chồng có tên là Asare còn người vợ có tên Jane, đã sống với nhau được một thời gian nhưng chưa có con chung. Anh Asare vẫn luôn tin tưởng vào sự thủy chung của vợ mình cho đến thời gian gần đây, anh Asare nghe thấy lời đồn của một số người hàng xóm, nói rằng vợ mình đang dan díu với một người đàn ông khác.

Chồng bắt quả tang vợ 'ngoại tình' trong phòng ngủ, khi biết danh tính 'kẻ thứ ba' càng sốc - Ảnh 1

Nghi ngờ vợ "cắm sừng" sau lưng mình, anh Asare đã lên kế hoạch để tìm hiểu sự thật. Sáng hôm đó, anh Asare rời nhà đi làm như thường lệ nhưng thật ra anh ta không hề đến chỗ làm. Thay vào đó, anh Asare đã trốn vào một góc gần nhà để phát giác hành vi sai trái của vợ.

Sau khi đi loanh quanh trong vài giờ, anh Asare rón rén trở về nhà, thậm chí còn gọi thêm một người bạn nữa để quay phim làm bằng chứng. Sau khi mở cửa vào nhà, anh Asare phát hiện vợ mình quả thực đang "ân ái" với tình nhân. Cả hai đang hoàn toàn khỏa thân, nằm trên giường và bị giật mình khi thấy anh Asare bước vào nhà. Tuy nhiên, điều gây sốc nhất lại là danh tính của "kẻ thứ ba". Anh Asare có lẽ không thể ngờ được rằng người đàn ông mà vợ mình đang ngoại tình lại chính là một trong những người bạn thân của anh, mà anh gọi là Agyemang.

Ngay sau khi bị phát hiện, cô vợ Jane và Agyemang đã nhanh chóng tách nhau ra. Cô Jane chỉ biết ngồi im trên giường, lấy chăn quấn người để che phần nhạy cảm, trong khi Agyemang đứng ở góc nhà, cúi gằm mặt xuống. Cả hai quá xấu hổ, liên tục xin lỗi anh Asare một cách vô ích nhưng anh Asare hoàn toàn không nghe, thậm chí còn lao vào đánh người bạn thân.

Chồng bắt quả tang vợ 'ngoại tình' trong phòng ngủ, khi biết danh tính 'kẻ thứ ba' càng sốc - Ảnh 2

Anh Asare vừa tức giận, vừa đau khổ, hét lên và hỏi vợ mình rằng: "Đây có phải những gì mà cô đã làm sau lưng tôi?". Anh Asare cũng tỏ vẻ thất vọng và phẫn nộ không kém khi bị chính người bạn thân phản bội lòng tin.

Đoạn clip trên đã được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng nếu bản thân rơi vào trường hợp như anh Asare, tận mắt thấy bạn thân "lên giường" với vợ mình thì dù có bình tĩnh đến mấy cũng sẽ nổi điên. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng anh Asare phải làm gì thì vợ mới chán nản, đi ngoại tình, chuyện đến từ 2 phía chứ không thể nhìn phiến diện.

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