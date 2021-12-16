Chạm ngưỡng U50, người đẹp 'Ngọc nữ tâm kinh' Thư Kỳ vẫn khiến netizen CHOÁNG vì một điểm

Sao quốc tế 16/12/2021 08:30

Nhìn kĩ có thể thấy trên mái tóc được kẹp lại của Thư Kỳ có rất nhiều sợi tóc bạc không thể che dấu. Đây là dấu hiệu của sự lão hóa mà bất kì minh tinh nào cũng đều coi là "ác mộng".

 

Sở hữu gương mặt sắc sảo đậm nét Á Đông, cộng thêm thân hình nóng bỏng, cô từng được mệnh danh là nữ diễn viên sexy nhất màn ảnh. Netizen cũng tỏ ra khá tiếc nuối trước một "tường thành" nhan sắc cũng không thoát khỏi sự khắc nghiệt của thời gian.

Ngày 14/12, trang tin tức Sohu đã đăng tải một bài viết hé lộ nhan sắc và ngoại hình hiện tại của "bom sex" Thư Kỳ, tuy nhiên iều khiến cư dân mạng chú ý là mái tóc xơ rối xuất hiện nhiều sợi bạc của người đẹp "Ngọc Nữ Tâm Kinh".

Chạm ngưỡng U50, người đẹp 'Ngọc nữ tâm kinh' Thư Kỳ vẫn khiến netizen CHOÁNG vì một điểm - Ảnh 1

Trong ảnh, Thư Kỳ cùng người mẫu Kelly Lin đang rất vui vẻ đón sinh nhật cùng cô bé 7 tuổi, cả hai làm động tác hôn má cực thân thiết. Dù chỉ lộ nửa mặt nhưng khán giả ngay lập tức nhận ra nữ diễn viên. Nhìn kĩ có thể thấy trên mái tóc được kẹp lại của cô có rất nhiều sợi tóc bạc không thể che dấu. Đây là dấu hiệu của sự lão hóa mà bất kì minh tinh nào cũng đều coi là "ác mộng".Chạm ngưỡng U50, người đẹp 'Ngọc nữ tâm kinh' Thư Kỳ vẫn khiến netizen CHOÁNG vì một điểm - Ảnh 2

Sở hữu gương mặt sắc sảo đậm nét Á Đông, cộng thêm thân hình nóng bỏng, cô từng được mệnh danh là nữ diễn viên sexy nhất màn ảnh. Gợi cảm nhưng không thô tục, nét quyến rũ của Thư Kỳ mang theo sự sang trọng và quý phái, chính điều này đã khiến cho bất kì ai cũng bị đắm chìm mỗi khi cô xuất hiện.

Chạm ngưỡng U50, người đẹp 'Ngọc nữ tâm kinh' Thư Kỳ vẫn khiến netizen CHOÁNG vì một điểm - Ảnh 3

Thư Kỳ thẳng thẳn tâm sự bản thân không muốn dược biết đến là ngôi sao phim khiêu dâm suốt quãng đời còn lại. Do đó, nữ diễn viên nỗ lực rèn luyện và không ngừng thử sức đủ dạng vai khác nhau. Diễn xuất của cô sớm đạt sự chín muồi, cảm xúc đa dạng và dễ lay động khán giả.

Nhờ sự cố gắng, Thư Kỳ dần thoát khỏi cái mác “diễn viên phim cấp ba”, bước chân vào hàng ngũ minh tinh có sắc có tài của showbiz Hoa ngữ. Cô “gom” về hàng loạt giải thưởng danh giá gồm Kim Mã, Kim Tượng, Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông… Đồng thời, người đẹp 7X cũng phá bỏ định kiến ngôi sao phim khiêu dâm đeo bám mình nhiều năm trời.

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