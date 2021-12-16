Thần Tài điểm chỉ: Cuối năm nay 3 con giáp này vận mệnh sẽ lên hương, hoàn toàn có thể mua nhà tậu xe vào năm sau

12 con giáp tử vi 16/12/2021 19:00

Còn không bao lâu nữa năm 2021 chính thức khép lại, mở ra một năm mới 2022 đầy hy vọng và nhiều điều mong chờ. Chuyên gia phong thủy tiết lộ 3 con giáp sẽ gặp nhiều may mắn trong năm tới đây. Cùng xem đó là con giáp nào nhé!

Tuổi Sửu

Trong năm 2021, tuổi Sửu vốn là con giáp tưởng chừng gặp được nhiều may mắn nhưng lại phải đối mặt với nhiều trắc trở nhất. Thời gian qua, không chỉ tuổi Sửu mà có nhiều con giáp khác cũng rơi vào giai đoạn khốn đốn, làm việc gì cũng khó khăn, thậm chí có người còn đánh mất nhiều thứ xung quanh, đặc biệt là tài chính bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Trong cuộc sống, tuổi Sửu vốn là con giáp chăm chỉ, siêng năng, luôn biết tận dụng mọi cơ hội xung quanh để đổi đời. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Sửu sẽ công thành danh toại về mọi mặt, trong 10 năm nữa chắc chắn sẽ thành công vang dội. Cuộc sống trong thời gian qua khó khăn thế nào không biết, nhưng từ năm 2022 trở đi mọi thứ sẽ thăng hoa vẹn toàn.

Thần Tài điểm chỉ: Cuối năm nay 3 con giáp này vận mệnh sẽ lên hương, hoàn toàn có thể mua nhà tậu xe vào năm sau - Ảnh 1

Chuyên gia phong thủy Mạn Hoa tiết lộ, tuổi Sửu trong năm 2022 sẽ có sao cát tinh cao chiếu, càng làm việc càng tìm được nhiều điều mới mẻ, từ đó giúp họ nâng cao ý thức sáng tạo, dễ dàng gặt hái được nhiều thành công trong tương lai. Người tuổi Sửu vốn ấp ủ ý định thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới, muốn mua nhà mua xe, vì thế trong năm sau vận may lội ngược dòng có thể giúp họ hoàn thành được mục tiêu.

Tuổi Ngọ

Có thể nói năm 2021 là một năm có nhiều chông gai với những người cầm tinh con ngựa. Vốn dĩ là người lạc quan, vui vẻ, luôn tích cực trong mọi hoàn cảnh, thế nhưng năm 2021 sóng gió đã ít nhiều khiến họ mất dần ý chí và sinh lực. 

Trong một giai đoạn nhất định, có đôi lúc người tuổi Ngọ muốn buông xuôi, thậm chí có người còn đánh mất bản thân. Thế nhưng, vì tuổi Ngọ luôn sống tử tế, luôn biết giúp đỡ người khác nên xung quanh họ có nhiều quý nhân giúp đỡ, nâng đỡ họ khi rơi vào trạng thái tiêu cực. Từ giữa năm 2021 đến nay, cuộc sống tuổi Ngọ có dấu hiệu cải thiện tích cực, tuy chưa thể thăng hoa như mong đợi nhưng ít nhiều mọi khó khăn cũng đang dần được giải quyết. 

Thần Tài điểm chỉ: Cuối năm nay 3 con giáp này vận mệnh sẽ lên hương, hoàn toàn có thể mua nhà tậu xe vào năm sau - Ảnh 2

Chuyên gia phong thủy Mạn Hoa tiết lộ, năm 2021 nếu tuổi Ngọ gặp khó khăn trắc trở bao nhiêu thì năm 2022 sẽ được đền đáp bấy nhiêu. Người tuổi Ngọ vốn biết nắm bắt thời cơ tốt, cuộc sống sóng gió thế nào họ cũng dùng bản lĩnh để vượt qua. Tuổi Ngọ cũng là người điềm đạm đối diện với mọi sự thay đổi, một khi nắm bắt được thời cơ thì sẵn sàng phát huy để đem lại hiệu quả tuyệt đối. Năm 2022 chính là lúc mà tuổi Ngọ có tất cả mọi thứ. 

Tuổi Tỵ

Nếu xét về mặt vận may chung thì năm nay tuổi Tỵ khá khốn đốn, cuộc sống bấp bênh khó tả. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của những tháng đầu năm, từ giữa năm trở đi cuộc sống tuổi Tỵ đang chuyển biến tích cực. Từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần đều thay đổi từng ngày. Bước vào giai đoạn cuối năm, tuổi Tỵ càng gặp được nhiều may mắn hơn, từ đây cũng gặp được nhiều cơ hội đổi đời hơn. 

Trong cuộc sống, người tuổi Tỵ vốn lanh lợi, thông minh, biết biến mọi khó khăn thành cơ hội để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Người tuổi Tỵ thường tự lực cánh sinh, nếu có quý nhân thì người đó cũng sẽ là quý nhân cực chất, có khả năng giúp tuổi Tỵ xây dựng cuộc sống thăng hoa toàn diện. Người tuổi Tỵ vốn mang số mệnh giàu có, vì vậy mọi khó khăn chỉ là thử thách, sớm muộn gì họ cũng đạt được điều mình mong muốn. 

Thần Tài điểm chỉ: Cuối năm nay 3 con giáp này vận mệnh sẽ lên hương, hoàn toàn có thể mua nhà tậu xe vào năm sau - Ảnh 3

Chuyên gia phong thủy Mạn Hoa tiết lộ, đầu năm 2022 sắp tới, tuổi Tỵ không những được thần tài chiếu cố mà mọi vận may đều tề tựu bên cạnh. Điều đặc biệt, từ giai đoạn này đến vài năm sau, tuổi Tỵ làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, công việc hanh thông. Nếu biết nắm bắt thời cơ, thay đổi bản thân hợp với thời cuộc thì dám chắc rằng trong 5-10 năm tới tuổi Tỵ sẽ có nhiều của cải, cuộc sống viên mãn từ tình cảm đến tài vận. 

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

 

Vợ lén lắp camera trong nhà theo dõi chồng ngoại tình, phát hiện ra danh tính động trời về kẻ thứ ba

Vợ lén lắp camera trong nhà theo dõi chồng ngoại tình, phát hiện ra danh tính động trời về kẻ thứ ba

Trong lúc người vợ đi làm, người chồng đã thường xuyên ân ái với kẻ thứ ba ngay tại nhà của mình

Xem thêm
Từ khóa:   #Tử vi 12 con giáp #Dự đoán tương lai 12 con giap tử vi

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 1 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 58 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 3 giờ 28 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 3 giờ 58 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 4 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy