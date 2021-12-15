Vợ lén lắp camera trong nhà theo dõi chồng ngoại tình, phát hiện ra danh tính động trời về kẻ thứ ba

Xã hội 15/12/2021 07:30

Trong lúc người vợ đi làm, người chồng đã thường xuyên ân ái với kẻ thứ ba ngay tại nhà của mình

Giác quan thứ 6 của người  phụ nữ thường rất nhạy cảm, và điều này đôi khi đã giúp họ phát hiện ra những sự thật tồi tệ về người đầu ấp tay gối với mình. Mới đây, một người phụ nữ sống tại bang Michigan, Mỹ, đã chia sẻ một số clip lên ứng dụng TikTok để kể về quá trình cô phát hiện ra chuyện chồng mình ngoại tình với người phụ nữ khác. Điều khiến cô đau lòng nhất chính là “kẻ thứ ba” mà cô phát hiện lẳng lơ với chồng mình lại chính là người bạn thân thiết của cô.

Chỉ sau vài giờ đăng tải video, dâu chuyện đã nhanh chóng gây "bão" cộng đồng mạng và thu hút hơn 10 triệu lượt xem.

Cụ thể, người vợ này có tên là Shauna Donna kể lại rằng thời gian gần đây, cô luôn cảm thấy gia đình mình có điều gì đó không ổn, dường như người chồng của cô đang che giấu điều gì đó, vì vậy cô Shauna quyết định bí mật lắp một chiếc camera trong nhà mình mà không hề nói cho chồng biết.

Một thời gian sau, cô đã lén kiểm tra  lại camera với hy vọng những gì mình suy nghĩ chỉ là do cô đã quá nhạy cảm, tuy nhiên bí mật động trời của chồng đã khiến Shauna như chết đứng. Hóa ra, trong những lúc cô Shauna bận rộn làm việc bên ngoài, chồng cô đã lén lút qua lại với một người phụ nữ khác để tìm cảm giác mới lạ. Tuy nhiên, đó chưa phải là điều khiến cô Shauna sốc nhất. Cô đã vô cùng đau lòng, tức giận và cảm thấy bị phản bội sau khi nhận ra "kẻ thứ ba" lại chính là người bạn thân của cô Shauna, người mà cô từng thương tình cho ở nhờ. Họ đã nhiều lần "ân ái" với nhau trong lúc cô Shauna ra ngoài đi làm.

Vợ lén lắp camera trong nhà theo dõi chồng ngoại tình, phát hiện ra danh tính động trời về kẻ thứ ba - Ảnh 1

Sau đó, cô Shauna quyết định đối mặt với cả người chồng bội bạc và người bạn thân phản bội, đưa ra bằng chứng về sự không chung thủy của họ. Ban đầu, chồng và bạn thân của cô Shauna vẫn nói dối, cho rằng chuyện đó không thể xảy ra được. Cô Shauna muốn cho họ xem đoạn clip trên camera nhưng không có cơ hội vì họ đã cãi nhau quá lớn, thậm chí còn đánh nhau. Sau đó, cả người chồng và bạn thân của cô đều rời khỏi nhà.

Tới ngày 7/11, cô Shauna tiếp tục đăng một đoạn clip lên TikTok, cho thấy hình ảnh cô chất vấn người bạn thân: "Có phải cô đã ngủ với chồng tôi trong lúc tôi đi làm không?". Lúc này, người bạn tỏ ra vô cùng bất ngờ và lo lắng, trả lời nửa vời: "Tại sao tôi lại ngủ với chồng bạn cơ chứ?". 

Sau đó, khi chồng của cô Shauna bước vào phòng, cô tiếp tục hét vào mặt anh ta trong sự phẫn nộ: "Anh đã ngủ với bạn tôi trong lúc tôi đi làm ư?". Người chồng vẫn giả vờ như không biết chuyện gì: "Hai người đang nói về chuyện gì vậy?". Cuối cùng, kết cục là cả 3 người lao vào tranh cãi nhau.

Sau khi đăng tải đoạn video lên mạng xã hội, hầu hết cư dân mạng đều bày tỏ sự bức xúc khi người chồng và người bạn thân của cô Shauna đã phản bội cô nhưng vẫn trơ tráo, không dám đối mặt với sự thật.

 

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